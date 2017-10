"Nu de meditaţii şi hei-rupisme au nevoie elevii!"

3

Meditatii sau nu?

Pentru a intra la un liceu bun, meditatiile sunt obligatorii. Altfel nu intra. Profesorii care, intr-adevar ,sunt interesati de rezultatele elevilor lor sunt putini.Ei ar trebui sa fie scosi la lumina. Copilul meu, care este in clasa a -8-a nu stie sa faca o compunere.Au avut ghinionul sa aiba o invatatoare careia nu i-a pasat, iar din clasa a-5-a acelasi ghinion. La matematica asculta 2,3 copii zilnic(aceiasi); la teme nu-i verifica. Multi copii se mediteaza in clasa a -8a, dar elevii nu pot acumula tot ce n-au stiut anii anteriori. Parintii nu inteleg asta. Astepta minuni de la acei meditatori. Stii ce-i ciudat? Toti spunem :"profesorii fac sau nu fac". De fapt,toti se refera la cei de matematica si romana. La celalalte materii sunt multi profesori extraordinari. Iar noi, parintii, nici nu-i cunoastem fizic. Copilul meu stie fizica, (a ajuns la judeteana la olimpiada de fizica, fiindca au facut meditatii neplatite cu doamna), engleza fluent, istorie, geografie (daca nu stiu sa arate pe harta, nu-i iarta), biologie. etc. Toti ar trebui sa specificam ca vorbim doar de matematica si romana. La chimie sunt inghijorata. La liceu ii va fi foarte greu