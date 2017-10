Nu cresc preţurile la cazarea în căminele de la „Ovidius“

Nu cresc prețurile la cazarea în căminele de la „Ovidius“

Ieri, la Universitatea "Ovidius" din Constanța s-a desfășurat ședința premergătoare cazării studenților în cămine, pentru anul de studiu 2012-2013, ocazie cu care s-a definitivat situația studenților bursieri, cazurile sociale, situația studenților cu probleme cu dizabilități, precum și a studenților sosiți la Universitatea "Ovidius" prin programe de mobilități. Din cele 1.410 locuri disponibile în căminele universității pentru noul an, 1.071 de locuri au rămas pentru studenții români."Pentru cazarea studenților în noul an universitar menținem aceeași politică de taxe, cu toate că tarifele ar trebui majorate din cauza inflației. Astfel, tarifele sunt de 250 lei pentru studenții la forma de învățământ cu taxă și 150 de lei pentru studenții la forma de învățământ fără taxă. Cu toate acestea, am ridicat calitatea serviciilor în toate căminele universității", a declarat rectorul Universității "Ovidius", prof. univ. dr. Dănuț Tiberius Epure.Bonurile pentru cazare se distribuie în zilele de 28, 29 și 30 septembrie, între orele 9.00 – 13.00, la cantina universității (etaj), de pe b-dul Mamaia nr. 124. Pe data de 1 octombrie 2012, studenții care nu au primit bon și nu au încheiat contractul de cazare pierd dreptul de a se caza în căminele universității.