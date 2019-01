Nu aveți ce face în timpul liber? Mergeți la Cinema Cityplex Tomis Mall

Zilele acestea, constănțenii au ocazia de a urmări mai multe filme, care mai de care mai interesante. Reprezentanții Cinema Cityplex Tomis Mall vă sugerează, în primul rând, să mergeți la pelicula „În pronunțare”, de Mihaela Popescu, o dramă suprarealistă despre un judecător de 40 de ani cu un tată suferind, o căsnicie nefericită și cazuri insignifiante de rezolvat. Un alt film românesc este „Pup-o mă!”, de Camelia Popa. Regizorul spune că trebuie să uităm de flori, bomboane, cadouri scumpe sau orice efort pentru a cuceri persoana iubită.„Dacă ți-a picat cu tronc, du-o de Ziua Lânii în comuna Răchitele șipup-o, mă! Se spune că rămâne a ta pe viață și veți duce un trai îmbelșugat și lipsit de griji”, a precizat el.De altfel, aceasta este premisa unei comedii de situație în care urmărim trei ciobani deja trecuți de vârsta însurătorii, dar care în niciun an de Ziua Lânii n-au avut prilejul să coboare de la stână în sat, să pupe și ei o mândră. Ținuți din scurt de un baci obsedat de avere, ei își petrec această zi cu oile și câinele Bobiță. Când își pierd orice urmă de speranță, două „zâne” de la capitală își proptesc mașina în gardul stânii lor. Nu trebuie decât să le pupe, dar este complicat.„Mary, regina Scoției”, cu Margot Robbie, Saoirse Ronan este o dramă istorică, ce explorează tumultuoasa viață a charismaticei Mary Stuart, regina Scoției.Regină a Franței la 16 ani și văduvă la 18 ani, Mary simte din plin presiunea curții de a se recăsători. În schimb, ea se întoarce în Scoția natală pentru a-și revendica tronul care i se cuvenea de drept, doar că Scoția și Anglia se află ambele sub controlul puternicei Elisabeta I. Fiecare tânără regină o prețuiește pe cealaltă cu o fascinație amestecată cu teamă. Rivale la putere, dar și în dragoste, într-o lume patriarhală, cele două trebuie să decidă cum să joace cartea căsătoriei în așa fel încât să-și păstreze și independența.Hotărâtă să fie mai mult decât o figură simbolică, Mary își exprimă dorința de a revendica tronul Angliei, amenințând, astfel, suveranitatea reginei Elisabeta. Urmează un șir lung de trădări, revolte și conspirații la ambele curți, care vor pune în pericol ambele tronuri și care vor schimba cursul istoriei.„Glass” îi aduce în prim plan pe Sarah Paulson, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Samuel L. Jackson. Din „Indestructibilul”, revin Bruce Willis, în rolul lui David Dunn și Samuel L. Jackson, în rolul lui Elijah Price, cunoscut și sub pseudonimul de Domnul Glass (sticlă). Lor li se alătură, din „Split”, James Mcavoy, reluând rolul lui Kevin Wendell Crumb și a multiplelor personalități care se ascund în interiorul său, precum și Anya Taylor-Joy, în rolul lui Casey Cooke, singura captivă ce a supraviețuit unei întâlniri cu Bestia (The Beast).Continuând de unde a rămas Split, Glass îl găsește pe Dunn, aflat în urmărirea lui The Beast, creatura superumană a lui Crumb. Din seria de ciocniri dintre Dunn și Crumb, ce capătă proporții, se demonstrează că, din umbră, Price este, de fapt, adevăratul păpușar, ce deține secrete cruciale despre ambii.