"Nu aruncaţi cu noroi în munca noastră!"

Nu aruncati cu noroi

Nu sunt cadru didactic si sincer nu-mi doresc sa fiu vreodata. Este probabil una dintre cele mai grele meserii si ii admir pe toti cei care lucreaza in invatamant.Ii admir pentru ca reusesc sa ramana oameni normali in toate acele conditii de stres.Ii admir pentru ca pot avea grija de toti cei 30 de copii din grupa/clasa.Ii admir pentru ca imi gasesc copiii sanatosi si cu zambetul pe buze si mi-i fac sa se simta confortabil.Ii admir si le multumesc pentru ca ai mei copii se duc cu drag la gradinita/scoala.Am avut cele mai dulci si minunate educatoare.Am avut un dumnezeu de om ca invatatoare,Le multumesc pe aceasta cale ca au contribuit si inca contribuie ca fii mei sa devina oameni,impreuna facem o echipa pe cinste. Am un copil de 14 ani si unul de 4 ani,si de 11 ani de cand am intrat in sistem am tot vazut lucruri si sincer am ajuns sa fiu scarbita de atitudinea parintilor. Am vazut cadre didactice cersind rechizite,asta in conditiile in care se stie ca nu se poate face invatamant cu NIMIC.Statul ofera NIMIC! Cu NIMIC nu poti face oameni,cu NIMIC nu poti construi un viitor pentru copilul tau. Am vazut parinti care nu sunt in stare sa achite nici cota pentru hrana copilului.Nimeni nu este obligat sa-ti tina copilul pe mancare.Nu ai cu ce sa achiti,tineti-l acasa ! Inteleg cazurile speciale unde sunt multi copii intr-o familie,dar cand te vad prin cafenele si te plimbi cu masina toata ziua,asta nu mai este situatie speciala,este nesimtire si lipsa de respect. Cand ai o problema,o comunici educatorului,invatatorului,directorului.Susotind pe la spate,prin colturi,nu-ti rezolva nimeni problema.Da,sunt un parinte care comenteaza la sedinte,am fost in biroul directorului si unele probleme s-au rezolvat,altele care au tinut de inspectoratul scolar,nu.Copiii mei nu au avut de suferit si atitudinea cadrelor didactice nu s-a schimbat deloc. Trebuie sa ai curaj,dar si asta e o problema a majoritatii parintilor,curajul iese la iveala doar in bisericute si pe la colturi,cand e sa dai piept cu problema in sine sau cand este vorba de implicare,toata lumea da inapoi. Implicarea ar trebui sa fie de ambele baricade,asta este normalul intr-o tara ca a noastra,daca am fi trait intr-o tara nordica de ex. atunci normalul ar fi fost altul.