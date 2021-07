NOUTĂȚI privind ADMITEREA LA UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANȚA

„O noutate o reprezintă faptul că ministerul solicită ca indiferent de orele la care se vor desfășura cursurile, cadrele didactice trebuie să fie prezente în clasă. În acest fel se intenționează urmărirea onestității cu care aceasta activitate să fie mai fermă. Întreaga rețea de internet va fi foarte utilizată. Avem o serie întreaga de tatonări. Intenționăm ca doua dintre sălile noastre de curs sa fie dotate cu sisteme audio-video, așa cum făceau cei de la Românii au Talent. Cumva, pe perete, să fie atașate 60 de monitoare prin care studenții să se conecteze cu noi. Anul universitar va începe cu un program de practica. UMC este câștigătoarea a două proiecte de practică. Programele noastre vor căpăta mai multă greutate", a mai afirmat Cornel Panait.







"Avem capacitate de școlarizare de 1290 de locuri. Avem în jur de 140 de locuri bugetate. Ele sunt trimise la universitate pe capacitatea de scolarizare pe care o are universitatea si pe niște direcții prioritare. Restul locurilor sunt cu taxa. Pentru ca studenții sa isi găsească de munca după ce vor termina facultatea, ei trebuie sa facă practica pe nave comerciale. UMC are 110 oameni are astazi fac practica. În anul care a trecut, numărul de studenți depășește 700 de studenți. Foarte multa lume trăiește intr un trecut prin care daca se lamentează, este perfect. Noi nu trebuie sa ne lamentam. Bursa pe care o oferă programul Erasmus este de 720 de euro. Gradul de angajabilitate in domeniu este în jur de 60 la suta.", a mai adăugat acesta.







"Cei care nu au dat bacalaureatul la matematică, pot da admitere la UMC, dar vor avea o medie mai mica", a adăugat Violeta Ciucur. "Avem contracte de intership cu diverse firme și aceste contracte se pot transforma în contracte de angajare."







"Avem studenți din Tanzania, Kazahstan, Maroc, Egipt și asa mai departe. Simplul fapt că există o poziționare în luminile rampei, pentru noi este important. Niciunul dintre absolvenții noștri nu au ales sa profeseze în marina militară. Nici nu cred ca ar fi acceptați. Viata de militar presupune pregătire pe care studenții noștri nu o au. Un cadet din România câștigă mai mult decât un cadet din altă țară. Dacă discutam despre ofițeri, acolo este vorba despre negocierea contractului. Nu există o regulă mondială că românii sunt mai prost plătiți decât străinii. Necesarul de forță de muncă este foarte mare pe inginerie electrică. Avem parteneri în Grecia care ne solicită să deschidem o filială în Atena sau la Pireu pentru a le pregăti studentii" afirmă Cornel Panait.

Reprezentanții Universității Maritime Constanța au prezentat, joi, 8 iulie, condițiile în care se desfășoară, anul acesta, admiterea în instituția de învățământ superior și licența. La conferința de presă sunt prezenți rectorul Violeta Ciucur și președintele Senatului, Cornel Panait.„Admiterea se va desfășura pe baza unui examen care, anul acesta, se va derula pe baza unor documente. Nu va fi un examen fizic. Media de admitere va fi o medie formată din media de la bacalaureat și media obținută la matematică, la bacalaureat”, a afirmat Violeta Ciucur.„Noi oferim programe de inginerie. Programele de studii de licență sunt următoarele: navigație maritimă, electromecanică navală, electrotehnică, inginerie și management, ingineria mediului, electronica și telecomunicații”, a adăugat rectorul Violeta Ciucur.„Suntem pregătiți sa ne desfășurăm activitatea, indiferent cum va începe anul universitar. Am căpătat o experiență în această perioadă grea pe care am parcurs-o”, a mai afirmat reprezentantul UMC.La rândul său, președintele Senatului, Cornel Panait, a afirmat: „Această perioadă în care ne pregătim și de deschiderea noului an universitar este o perioadă în care încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. Anul universitar va începe cu studenții în bănci, începând cu 1 octombrie. Toate universitățile au fost de acord cu acest lucru. Acolo unde restricțiile s-au diminuat, unde gradul de implicare a fost scăzut, infectării au crescut. Dacă starea de alerta încetează, sistemul nu mai poate funcționa în online. Ne pregătim la UMC de un scenariu hibrid. Noi nu credem că această stare de alertă va înceta. La 1 octombrie începem școala cu studenții de anul I față în față pentru că ne-am învățat din anii trecuți că ei sunt destul de eterogeni. Este obligatoriu să încercăm să ridicăm nivelul lor de pregătire. Grupele de studiu pentru cursuri, seminariile și laboratoare vor fi acceptate de ARACIS. Pentru studenții anului II, III, IV, cursurile vor fi online. Vom utiliza platforma universității. Seminariile si laboratoarele se vor face față în față. Cursurile vor avea o încadrare în regim modular. UMC are o experiență destul de bună în ceea ce privește activitățile practice de laborator”.