Noutate la Colegiul de Arte - clasă de actorie. Elevii vor da admitere

După doi ani de așteptări și insistențe, prof. Gevat Nejdet, directorul Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, a reușit să obțină aprobarea Inspectoratului Școlar Jude-țean Constanța pentru înființarea clasei a IX-a, specializarea arta actorului, începând cu anul școlar 2015-2016. „Este un vis devenit realitate pentru colegiul constănțean, foarte mulți elevi și părinți fiind interesați de acest domeniu. Ideea a apărut în momentul în care copiii noștri au propus înființarea unei trupe de teatru, care ar fi presupus ceva costuri”, declara ieri, directorul Colegiului.Ce probe se vor susținePentru cele 28 de locuri disponibile, elevii vor susține două probe de aptitudini, conform metodologiei în vigoare. Prima este proba de aptitudini a specializării și constă în citirea unui text la prima vedere, prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4), povestirea unei întâmplări din viața candidatului și un dialog condus de comisie, pe o temă propusă de aceasta. A doua probă este cea de aptitudini muzicale și constă în: prezentarea unei melodii la alegerea candidatului și reproducerea de intervale, formule ritmice sau ritmico-melodice.„La această sec-ție, elevii vor învăța tainele actoriei, le vor fi arătați pașii prin care ia naștere un spectacol, de la simpla lectură, până la scenografie și costume”, a mai adăugat prof. Gevat, mândru că la Constanța va exista astfel unul dintre puținele colegii din Româ-nia care va avea absolut toate specializările vocaționale.Mai rămâne să vedem acum și dacă ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, se va ține de cuvânt și va modifica finan-țarea per elev în cazul liceelor voca-ționale, care presupun mult mai multe costuri. „Finanțarea per elev face parte din categoria problemelor semnalate la nivelul tuturor întâlnirilor. Sunt promo-torul ideii că trebuie realizată o meto-dologie de calcul a finanțării în învățământul preuniversitar care să conducă la o repartiție mai echitabilă ținând seama atât de domeniu, cum ar fi cel vocațional sau exemplul liceelor auto, școala de șoferi se învață unu la unu, nu în clase de 25 care să țină atât de specificitatea domeniului, dar și a fiecărui județ în parte. Să existe parametri care să inducă influențe semnificative în ceea ce privește cuantumul finanțării. O astfel de meto-dologie este absolut necesară chiar dacă față de anul trecut cuantumul per elev a crescut de la 2.492 lei la componenta salarială la 2.520 lei”, a declarat ministrul cu prilejul sosirii la Constanța.Pot urca pe scenă după absolvirea liceuluiUn mare avantaj îl constituie colaborarea cu cele două instituții de teatru din Constanța - Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” și Teatrul de Stat -, cu care Colegiul de Arte se află în parteneriat, și faptul că elevii pot continua perfecționarea la Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Arte. Un alt aspect foarte important este acela că, la încheierea perioadei de studiu, prin susținerea atestatului, fiecare elev primește un certificat de competențe profesionale, cu ajutorul căruia se poate angaja imediat după terminarea liceului. Cei interesați pot cere informații cu privire la această specializare la secretariatul Colegiului Național de Arte „Regina Maria”. De asemenea, pot vizita site-ul colegiului, www.cnareginamaria.ro.