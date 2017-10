Noul rector al Universităţii „Ovidius” şi-a intrat „în pâine”. Ce măsuri credeţi că ar trebui să ia?

2

Da! Masuri imediate!

Unii l-au votat cu speranta ca legea si bunul -simt vor reveni la Ovidius, altii ca sa-si pastreze privilegiile si mai ales functiile. Daca nu separa aceste laturi si nu instaureaza disciplina in toate cele, sigur universitatea va fi in colaps, pentru ca nu se lasa nici grupurile de interese, nici justitiarii. Acum sa vedem daca este un conducator drept si bun sau un tip slab. Opriti nelegiuirile in toate facultatile si plecati voi cei care le-ati facut sau le mai faceti, crezand ca va mai merge!