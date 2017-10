Noul inspector şcolar general, faţă-n faţă cu directorii

7

Scoala 28

adaugati minciuna Tot despre Stan: In data de 19.06.2015 in ziarul ZIUA de Constanta a aparut un articol in care ea zicea ca Ministerul invatamantului a efectuat in lunile ianuarie februarie un control la scoala 28, iar faptele aratate in memoriile cadrelor didactice si toate acuzatiile au fost demontate. In realitate, corpul de control al MECS a ajuns la SC 28 in 22.06.2015, a negat existenta vreunui control in perioada aratata( acest lucru se poate verifica usor prin registrul de inspectii), si a terminat controlul in 26.06.2015. Multe dintre neregulile sesizate au aparut de curand in presa, ca raspuns al MECS catre CUGET LIBER. D-na Stan minte cum respira, in majoritatea situatiilor, dar acesta este un exemplu concret, verificabil in scris.ISJ se face ca nu vede, ministerul nu a luat nicio masura.MINT IN COR.