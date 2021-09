Noul director interimar al Școlii din Dumbrăveni a mai deținut două mandate

După două săptămâni în care cele 10 cadre didactice de la Școala gimnazială nr. 1 Dumbrăveni și-au gestionat activitatea fără a avea un... șef, astăzi s-a prezentat la unitatea de învățământ noul director numit de Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu detașare în interesul învățământului până la susținerea concursului pentru ocuparea acestei funcții.Prof. Elena Mureșan este învățător titular la Liceul Tehnologic Independența și a mai deținut funcția de director al Școlii gimnaziale nr. 1 Dumbrăveni în mandatele 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017. „În 2016 a apărut legea aceea în care directorul putea rămâne pe post fără concurs. Am rămas patru luni, iar din luna ianuarie toți directorii care am fost schimbați am rămas în continuare ca învățători. Deci au fost două mandate și patru luni, dar trei ani am predat la Dumbrăveni”, a declarat prof. Mureșan, adăugând că în acea perioadă a participat și la olimpiade cu copiii.În ceea ce privește catedra de învățător și prezența sa în calitate de director, prof. Mureșan afirmă că la Școala din Dumbrăveni cadrele didactice stau în unitate până la ora 14,30 chiar 15, fiind program dublu simultan. „Am redactat deja adresa către Primărie pentru a constitui consiliul de administrație și pot spune că lucrurile s-au pus în mișcare chiar din prima zi a prezenței mele în școală”.