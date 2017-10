Noua organigramă a Inspectoratului Şcolar Constanţa

Noua organigramă a Inspectoratului Școlar Constanța

Cu toate că, ieri, am apelat la sprijinul inspectorului școlar ge-neral Aliss Andreescu pentru a ne furniza informații în legătură cu noua organigramă a In-spectoratului Școlar Județean Constanța, din nou am fost refuzați, pe motiv că nu există încă decizii semnate cu privire la numirile pe funcție. „Vă rugăm să ne lăsați să lucrăm, avem foarte multe probleme de rezolvat. Acum lucrăm la numirile di-rectorilor. Vă rugăm să înțelegeți că avem nevoie să fim lăsați să lucrăm!”, acesta a fost apelul noului „general”. Cu care suntem foarte de acord, mai ales că nu ne dorim nici pe departe ca noi, ziariștii, să fim motivul pentru care învățământul constănțean are de suferit. De aceea, am considerat că este mai NEDERANJANT să ne descurcăm cu propriile mijloace și să pornim în a suna pe nu-merele de telefon ce au aparținut foștilor inspectori școlari, în încercarea de a descoperi cine este la celălalt capăt al firului. Ieri dimineață aflasem deja, spre exemplu, că noul inspector de specialitate limba română este prof. Gabriela Costea, titulară la catedra Liceului Teoretic „Traian”, care va răs-punde și de relațiile cu presa, o misiune foarte grea atâta timp cât noua conducere a acestei instituții nu dă dovadă de nici cea mai mică transparență. Tot inspector de specialitate limba română este în continuare și prof. Cristina Maria Ivan, dar cu jumătate de normă. Prof. Margareta Constantin este inspector școlar de specialitate matematică, titulară la Colegiul Economic „Carol I”, prof. Carmen Stoenciu - inspector de specialitate limba franceză, titular la Liceul Teoretic „Traian”, Liana Manzu - inspector școlar de specialitate învățământ preșcolar, Doinița Apostol - inspector școlar de specialitate învățământ primar, titulară la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Bră-tescu”, prof. Florina Niculescu -inspector școlar de specialitate limba engleză, titulară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Odette Zaiț - inspector școlar de specialitate socio-umane, titulară la Școala nr. 24 „Ion Jalea”. Prof. Aurelia Cezar și prof. Narciza Topor și-au păstrat normele de inspectori școlari de specialitate chimie, respectiv fizică. La fel și prof. Petre Purcărea, specializarea istorie, și prof. Gevat Ismet Nejdet, inspector școlar de specialitate managementul resurselor umane, căruia i s-a alăturat prof. Maria Sorescu, fost inspector adjunct în echipa condusă de prof. Elena Buhaiev. Încheiem cu speranța că astăzi, când „generalul” va afla că o parte dintre acești inspectori au avut amabilitatea de a ne răspunde la telefon, nu îi va dojeni că au stat de vorbă cu presa fără a-i solicita, în prealabil, acordul. În așteptarea primei conferințe de presă, noii echipe îi dorim mult succes și un an școlar cu cât mai puține probleme!