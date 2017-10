Noua Lege a Învăţământului, din ce în ce mai controversată

Noua Lege a Învățământului, din ce în ce mai controversată

În timp de sindicatele din învățământ protestează vizavi de conținutul proiectului Legii Învățământului, reprezentanții Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului se laudă că au finalizat încă o rundă de discuții. E drept că s-au terminat lucrările de la Sinaia, de la sfârșitul săptămânii trecute, dar asta nu înseamnă că s-a și ajuns la vreun rezultat. Din contră, se pare că unele propuneri legislative sunt din ce în ce mai controversate. În mod normal, pachetul de legi ar trebui să fie finalizat pe 1 septembrie, pentru a putea fi votat și aplicat începând cu anul școlar 2007-2008. Se pare, însă, că sunt puține șanse de a fi acceptat. La discuțiile de la Sinaia, au mai participat, alături de sindicate, reprezentanți ai federațiilor studențești la nivel național. Cinci clase primare În urma dezbaterilor, s-a stabilit totuși ca structura învățământului preuniversitar să includă educația timpurie (educație ante-preșcolară - 3 ani și învățământ preșcolar 3-6 ani), învățământul primar de 5 clase (clasa pregătitoare și clasele I-IV), învățământul secundar-inferior (învățământ gimnazial, care cuprinde 5 clase, respectiv V-IX) și superior (învățământ liceal, care cuprinde 3-4 clase, respectiv clasele X-XII/XIII) și învățământul terțiar non-universitar (învățământul postliceal cu 1-3 clase). Învățământul liceal filiera tehnologică și învățământul terțiar non-universitar constituie învățământul profesional și tehnic. Conform proiectului de lege, învățământul preșcolar, primar și secundar inferior constituie învățământ obligatoriu. În primul an de implementare a legii, învățământul obligatoriu va fi de 10 clase, începând de la vârsta de 6 ani cu clasa pregătitoare, urmând să se asigure treptat condițiile pentru ca învățământul preșcolar să devină învățământ obligatoriu. Accesul și participarea la învățământul liceal se generalizează și este gratuită. Un alt element de noutate îl constituie introducerea învățământului confesional ca nou tip de învățământ, pe lângă cel de stat și particular. Acesta poate fi organizat de cultele religioase recunoscute oficial. Finanțare pe cap de elev Un rezultat important al dezbaterilor l-a constituit descentralizarea unităților de învățământ, care se realizează la nivel financiar și al managementului resurselor umane. Astfel, finanțarea de bază, asigurată de la bugetul de stat, se realizează în funcție de numărul de elevi/preșcolari și de costul/elev. Fondurile pentru finanțarea unității de învățământ, indiferent de sursă și de tip, vor fi alocate direct unității de învățământ. Concurs pentru profesori în fiecare școală Descentralizarea managementului resurselor umane este asigurată de faptul că școlile își vor selecta personalul didactic prin concurs organizat la nivelul unității de învățământ sau al unui grup de unități. Încadrarea și avansarea în trepte a personalului didactic se va face pe baza unei metodologii - cadru elaborate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, la care unitățile pot adăuga propriile condiții suplimentare. Inspectorii școlari, funcționari publici O altă coordonată a activității grupului de lucru de la Sinaia a fost depolitizarea sistemului de învățământ. În acest sens, s-a decis transformarea inspectoratelor școlare județene în direcții județene deconcentrate și transformarea personalului de conducere și execuție în funcționari publici. Licență de trei ani Dezbaterile referitoare la structura învățământului universitar au condus la adoptarea unor măsuri prin care să se implementeze deciziile luate în cadrul procesului Bologna și anume dimensionarea învățământului la nivel de licență la 3 ani, a celui de master la 2 ani, iar a celui de doctorat la 3 ani. 