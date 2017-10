Nominalizările pentru premiile galei UNITER 2012

Miercuri, 29 Februarie 2012.

Uniunea Teatrală din România are plăcerea să vă aducă la cunoștință că a XX-a ediție a Galei Premiilor UNITER va avea loc luni, 23 aprilie 2012, la Sala Majestic a Teatrului Odeon din București.Conform statutului Uniunii Teatrale din România, Senatul UNITER acordă în cadrul Galei Premiilor UNITER premiul de excelență, premiile pentru întreaga activitate și premiile speciale.Pe baza propunerilor primite din partea teatrelor și a propunerilor membrilor Senatului UNITER, în ședința din data de 27.02.2012, Senatul a acordat următoarele premii:Premiul de excelență ALEXANDRU TOCILESCU (in memoriam)Premiul pentru întreaga activitate:Actor: VALER DELLAKEZAActriță: MELANIA URSURegizor: CRISTIAN HADJI-CULEAScenografie: JUDIT DOBRE-KÓTHAYCritică și istorie teatrală: ȘTEFAN OPREAPremiul special pentru muzică de teatru: ARPAD KŐNCZEIPremiul special pentru teatru de copii: ANCA ZAMFIRESCUPremiul special pentru teatru de păpuși: LIVIU STECIUCPentru a XX-a ediție a Galei Premiilor UNITER, Senatul Uniunii a hotărât ca juriul de nominalizări să fie alcătuit din: Monica Andronescu, Ion Cocora și Ion Parhon.Nominalizările pentru această ediție a Galei Premiilor UNITER sunt următoarele:DebutAttila Balogh pentru regia spectacolului Trahinienele de la Teatrul „Tamási Áron”, Sfântu GheorgheRaluca Vermeșan pentru rolul Helen din spectacolul XXL la Teatrul ACT, BucureștiCătălin Vieru pentru rolul Hlestakov din spectacolul Revizorul la Teatrul „Anton Pann”, Râmnicu VâlceaCel mai bun spectacol de teatru radiofonicArgentina de Ilinca Stihi, regia artistică Ilinca Stihi, producție a Societății Române de RadiodifuziunePărintele Arsenie Boca 3”$%W— Taina Iubirii de Ion-Costin Manoliu, regia artistică Nicolae Mărgineanu, producție a Societății Române de RadiodifuziuneShylock de Gareth Armstrong, regia artistică Răzvan Popa, producție a Societății Române de RadiodifuziuneCea mai bună scenografieVioara Bara pentru scenografia spectacolului Scripcarul pe acoperiș la Teatrul „Regina Maria”, OradeaDragoș Buhagiar pentru scenografia spectacolului Ultima zi a tinereții la Teatrul Național „Radu Stanca” SibiuNikola Toromanov pentru scenografia spectacolului Vizita bătrânei doamne la Teatrul Național BucureștiCel mai bun actor în rol secundarBalázs Bodolai pentru rolul Helmuth von Sachs din spectacolul Aniversarea la Teatrul Maghiar de Stat Cluj-NapocaVictor Rebengiuc pentru rolul Matvei Semionovici Șabelski din spectacolul Ivanov la Teatrul „Bulandra”, BucureștiCornel Scripcaru pentru rolul Pavel Kirillici Lebedev din spectacolul Ivanov la Teatrul „Bulandra”, BucureștiCea mai bună actriță în rol secundarIoana Dragoș Gajdo pentru rolul Golde din spectacolul Scripcarul pe acoperiș la Teatrul „Regina Maria”, OradeaEmőke Kató pentru rolul Else din spectacolul Aniversarea la Teatrul Maghiar de Stat Cluj-NapocaAna Ioana Macaria pentru rolul Nastenka din spectacolul Însemnările unui necunoscut la Teatrul „Bulandra”, BucureștiCel mai bun actor în rol principalSorin Leoveanu pentru rolul titular din spectacolul Caligula la Teatrul Național „Marin Sorescu” CraiovaMarian Râlea pentru rolul Sașa Saveliev din spectacolul Îngropați-mă pe după plintă la Teatrul „Bulandra”, BucureștiMarius Turdeanu pentru rolul Emil Cioran din spectacolul Ispita Cioran la Teatrul Național „Radu Stanca” SibiuCea mai bună actriță în rol principalClaudia Ieremia pentru rolul Zoe din spectacolul O scrisoare pierdută la Teatrul Național TimișoaraMariana Mihuț pentru rolul Bunica din spectacolul Îngropați-mă pe după plintă la Teatrul „Bulandra”, BucureștiOana Pellea pentru spectacolul Vocea umană la Teatrul Metropolis, BucureștiCea mai bună regieLászló Bocsárdi pentru regia spectacolului Caligula la Teatrul Național „Marin Sorescu”CraiovaRadu Alexandru Nica pentru regia spectacolului Mountainbikers la Teatrul German de Stat TimișoaraSilviu Purcărete pentru regia spectacolului D 2” #W—ale carnavalului la Teatrul Național „Radu Stanca” SibiuCel mai bun spectacolIvanov de Anton Pavlovici Cehov la Teatrul „Bulandra”, BucureștiUltima zi a tinereții după Tadeusz Konwicki la Teatrul Național „Radu Stanca” SibiuVizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt la Teatrul Național București