Noile abecedare nu mai ajung în şcoli. Elevii de clasa I rămân cu vechile manuale

Noile abecedare nu mai ajung în școli. Elevii de clasa I rămân cu vechile manuale

Acesta este primul an în care elevii de clasele I și a II-a au început anul școlar fără a avea vreun manual pe bancă. Motiv pentru ca, pe 18 septembrie, Ministerul Educației să anunțe că elevii claselor I și a II-a vor studia după manualele vechi, până la finalizarea licitației privind manualele digitale, și a dat ordin ca Inspectoratul Școlar să completeze în regim de urgență stocurile de manuale pentru clasa I.Dacă se mai aștepta cineva ca vechiul Abecedar pentru clasa I să ajungă pe băncile micuților elevi, în forma digitală Comunicare în limba română, măcar în cel de-al doilea semestru de școală, iată că speranța le-a fost spulberată ieri. Conform unor surse din cadrul Uniunii Editorilor, ieri, Consiliul Na-țional de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a solicitat reevaluarea manualului digital de Comunicare în limba română de la clasa I. Aceleași surse, citate de Realitatea Tv, afir-mau că procedura de reevaluare ar putea dura chiar și cinci luni. La ora actuală, elevii de clasa I învață după clasicele Abecedare, al căror conținut nu a mai fost schimbat de ceva ani, în ciuda promisiunilor făcute de ministrul Educației, Remus Pricopie. La care se adaugă eforturile învățătoarelor de a adapta programa școlară cu teste trase la xerox.Ieri, Ana Munteanu, reprezentantul Editurii Aramis Print SRL, ne-a readus aminte etapele prin care au trecut licitațiile de manuale școlare. Pe 4 august s-au primit primele rezultate ale licitației de manuale școlare, pentru clasele I și a II-a, marii câștigători fiind declarați CD Press și Litera. Nouă edituri și companii care nu fuseseră declarate câștigătoare au contestat la CNSC rezultatele. Pe 10 septembrie, CNSC a dat răspuns contestațiilor și a obligat Ministerul Educației să reevalueze ofertele. Pe 22 septembrie, Ministerul a anunțat noii câștigători și a anunțat că firmele participante la licitație pot depune contestație la aceste rezultatele până pe 2 octombrie. Asocierea Humanitas - Read Forward a trimis prin poștă o contestație în ce privește rezultatele reevaluării la Comunicare în limba română - clasa I, care a fost înregistrată pe 7 octombrie și care se pare că a primit rezultatul ieri.„Toate lucrurile s-au desfășurat pe căi foarte stranii și întortocheate. Doar adeverință de la medicul veterinar nu ni s-a cerut la acest dosar de licitație. La Constanța, Inspectoratul Școlar Județean consideră editurile marii dușmani. Dacă ne exprimăm dorința de a prezenta cărți în instituțiile de învățământ constănțene avem nevoie de legitimații absolut speciale, de parcă am comercializa plante exotice”, a declarat pentru „Cuget Liber” Ana Munteanu.Din păcate, în acest an școlar nu există șanse ca învățătoarele care au clase I să scape de calvarul de a pregăti zi de zi alte fișe suplimentare, pentru a adapta programa școlară care a fost revizuită, în ciuda faptului că nu le-au fost puse la dispoziție instrumentele cu care să lucreze.