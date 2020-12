Noi succese ale elevilor de la Liceul „Ovidius”, la concursuri de planuri de afaceri

Pe parcursul a două săptămâni, elevii ovidiști au reușit a câștiga o mulțime de premii în cadrul a două evenimente, Ovidius Entrepreneurship Fair, eveniment ce a avut loc pe 5 decembrie, și „Tinerii de azi, antreprenorii de mâine”, desfășurat în perioada 7 - 14 decembrie.







Primul concurs organizat de „Ovidius Innovation Center” din Constanța s-a bazat pe prezentarea unor idei de afaceri concepute de elevi. Astfel, cele trei planuri de afaceri realizate de elevii Liceului Teoretic „Ovidius”, sub coordonarea profesorului Victor Mihalașcu, au reușit să obțină două premii și o mențiune. Andrei Iulian Manea a câştigat premiul întâi, cu proiectul VehiClean, premiul al doilea a mers la elevii Mara Cralev, Vanessa Cupșan, David Ionescu, Bianca Scîrtocea, care au imaginat compania S.C. Toy Studio S.R.L., iar echipa formată din elevii Alexandru Balagiu, Alexandru Ion, Mihai - Teodor Lungu și Ionel Eugen Melenco a obţinut menţiune, pentru proiectul Sea Vibes.







„Am învățat o mulțime de noi informații pentru realizarea acestui plan de afaceri cu care am participat la numeroase concursuri începând cu cel regional al Centrul de Resurse pentru Educaţie Economică Constanța. Am învățat să lucrăm în echipă, să ne cunoaștem mai bine atât pe noi, cât și pe ceilalți. Concursurile la care am luat parte au reprezentat o experiență unică pentru fiecare dintre noi, am învățat elemente noi atât de ordin teoretic, dar și de ordin practic, ce pot fi aplicate în viața cotidiană”, a povestit Ionel Eugen Melenco din echipa Sea Vibes.







Premii naţionale







Elevii ovidişti au participat și la concursul național organizat de Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamţ, ȋn parteneriat cu Camera de Comerţ și Industrie Neamţ, Agenția de Dezvoltare Nord Est, Rubik Hub, Asociaţia Fun Education și Asociaţia Romontana. Acest concurs s-a desfășurat în două etape, prima fiind reprezentată de obținerea cât mai multor reacții asupra postării planului de afaceri pe pagina de facebook a concursului, iar cea de-a doua, finala, constând în prezentările online ale proiectelor de afaceri, pe 14 decembrie.

„Sincer să fiu, cred că m-au ajutat să descopăr o parte a mea pe care nu o știam. Am pornit de la un proiect pentru liceu și am ajuns să particip la o competiție națională și totul a început de la o simplă idee. Sunt sigur că voi pune în aplicare ceea ce am învățat”, a mărturisit elevul Andrei Manea.







Juriul, format din antreprenori renumiți, a ales nouă planuri de afaceri, unul dintre ele fiind cel realizat de grupa S.C. Toy Studio S.R.L., care a obținut premiul al II-lea. „Totul a început cu clasa a zecea, momentul în care am luat contact cu disciplina Educație antreprenorială, neștiind ce orizont vast ni se va deschide în fața ochilor. Toy Studio reprezintă pentru echipa noastră un vis, prin intermediul căruia putem dezvălui copiilor de pretutindeni un mod de a se juca prin care pot proteja Pământul. Ne-am bucurat să realizăm că dorința noastră de a le influența celor mici latura protectoare asupra planetei a fost apreciată”, a declarat, la final, eleva Bianca Scîrtocea.