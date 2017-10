Noi rezultate de excepţie la Colegiul de Arte

Noi rezultate de excepție la Colegiul de Arte

Ştire online publicată Vineri, 07 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, secția coregrafie, au obținut, zilele acestea, noi rezultate meritorii prin participarea la Festivalul Național de Teatru, Muzică și Dans, organizat de Fundația Teatrală „Neghiniță” Bacău.Astfel, Andreea Gabor, clasa a VIII-a, a obținut Premiul Special la secțiunea dans clasic, Crina Petrovici, clasa a VIII-a, Premiul I la secțiunea dans clasic și Premiul II la secțiunea dans contemporan, Victoria Creț de la clasa a VIII-a a fost răsplătită cu Premiul I al sec-țiunii dans clasic, sub îndrumarea profesoarei Carmen Chilea. De asemenea, eleva Ioana-Cătălina Leu, clasa a VIII-a, a obținut Premiul I la secțiunea dans contemporan, iar Raluca-Mihaela Pleșca, Mara-Gabriela Caraivan, Ana-Daria Nicoară, Maria-Bianca Rață, eleve în clasa a VI-a, au primit Premiul II la secțiunea dans clasic grup, sub îndrumarea profesoarei Delia Boeru.Palmaresul a fost îmbogățit, totodată, cu alte rezultate de excepție: Victoria Creț a obținut Premiul I la secțiunea dans contemporan, Sonia Haralambie, Mădălin Chilă, clasa a XI-a, Premiul II, dans contemporan duo, sub îndrumarea profesoarei Valentina Ilinca și Mara-Gabriela Caraivan, Sarah Hindaoui, clasa a VI-a, Premiul I secțiunea dans contemporan duo, sub îndrumarea profesoarelor Silvia Mitroi și Roxana Xenis Oprea.Profesoarele Carmen Chilea, Roxana Xenis Oprea, Delia Boeru, Valentina Ilinca și Silvia Mitroi au fost răsplătite cu Premiul de Excelență, pentru prestația de valoare a elevilor care au reprezentat Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, secția coregrafie.