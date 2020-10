Noi proiecte europene, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”

Este vorba de „GenEthics – Discussing the Controversial Bioethical Issue of Stem Cell Research as an Important Issue of our Time in the European Context”, derulat cu şcoli din Germania şi Suedia, „Falsamente vero”, în parteneriat cu şcoli din Italia şi Germania, şi „Trois mers bilingues”, în parteneriat cu instituţii din Polonia şi Italia. Diversitatea temelor pe care se bazează proiectele oferă elevilor mircişti ocazia de a se afirma în domeniile lor de interes, folosind limbile moderne studiate în şcoală.





De asemenea, la finele lui septembrie s-a încheiat proiectul Erasmus + „Partager nos cultures pour mieux coopérer”, derulat în parteneriat cu Liceul “Jean Monnet” din Saint-Symphorien-Sur-Coise, Franţa. În octombrie 2019 s-a desfăşurat mobilitatea elevilor şi profesorilor francezi proiectul având drept obiective cunoaşterea patrimoniului local, dezvoltarea spiritului de echipă şi a toleranţei, precum şi dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională – limba franceză.





„Într-un an marcat de problemele provocate de COVID-19 la nivel mondial, Colegiul Naţional «Mircea cel Bătrân» Constanţa rămâne o instituţie deschisă către implicarea elevilor în proiecte de anvergură, care promovează valorile fundamentale europene”, transmite directorul colegiului, prof. Vasile Nicoară.





Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” participă, şi anul acesta, la proiecte europene cu parteneri din alte şcoli din străinătate. În anul şcolar 2020 - 2021, unitatea de învăţământ constănţeană se va implica în trei proiecte Erasmus +.