Noi premii pentru micii pianiști de la Colegiului Național de Arte "Regina Maria"

La București, a avut loc, zilele trecute, Olimpiada națională de interpretare instrumentală pentru clasele III - VIII. Printre premianți se află și elevi ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța.La secția pian, Inya Cutova a obținut mențiune, sub pregătirea prof. Ioan Caruțiu; la clasa a VI-a, Antonia Tasu a obținut mențiune, sub pregătirea prof. Adela Stoica; la clasa a V-a, Irisa Filip a câștigat premiul al treilea, sub pregătirea prof. Marina Dunărințiu, iar la clasa a VII-a, Paul Florescu a câștigat premiul al treilea, sub pregătirea prof. Sabina Oprea. De asemenea, a mai obțiunt Mențiune eleva Daria Ostachi din clasa a V-a, profesor Fănică Mihai, la secția vioară.Acești elevi s-au calificat la etapa națională, deoarece au obținut toți Premiul I la precedentele etape, atât la cea județeană cât și la cea zonală desfășurată la Brăila.De asemenea, tot la București, în perioada 22 - 24 aprilie, s-a desfășurat Olimpiada națională de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, clasele IX-XII. Elevii CNA „Regina Maria” Constanța au obținut rezultate meritorii: la secția pian: Mențiune - Aram Niță, clasa a IX-a, profesor Sabina Oprea, la secția clarinet: Mențiune - Valentin Iatan, clasa a IX-a, profesor Stelică Oprea, iar la secția canto eleva Claudia Marinescu din clasa a XII-a - Mențiune, profesor Roxana Boșneagu, iar Premiul III a fost obținut de către eleva Ana Maria Soponaru din clasa a XI-a, profesor Laura Eftimie.