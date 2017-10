Noi oameni în conducerea ISJ Constanţa. Cine sunt favoriţii pentru a intra în echipa lui Bucovală

Noi oameni în conducerea ISJ Constanța. Cine sunt favoriții pentru a intra în echipa lui Bucovală

În urma susținerii concursului pentru funcția de inspector general adjunct, care a avut loc la începutul acestei luni, organigrama Inspectoratului Școlar Județean Constanța va cunoaște o nouă modificare.Din cele trei posturi de adjunct scoase la concurs, doar unul a fost câștigat de prof. Alina Codreanu, celelalte două fiind ocupate, provizoriu, de prof. Alina Nițu, care este și vicepreședintele Comisiei județene de Bacalaureat, și de prof. Sorin Mihai.Cei doi urmează să fie înlocuiți, prin numiri sosite de la Ministerul Educației, lăsând loc altor colegi din învățământul constănțean, deja vehiculându-se numele a patru profesoare: Andreea Artagea, Daniela Stan, Adriana Oprea și Maria Sorescu.Ieri am încercat să aflăm de la fiecare în parte dacă ar accepta provocarea de a ocupa funcția de inspector general adjunct, fie și temporar, până la o eventuală organizare a unui al treilea concurs.Prof. Andreea Artagea a fost, timp de trei ani și jumătate, director al Casei Corpului Didactic, fiind titular al catedrei de limba română a Liceului Teoretic „George Călinescu”, actualmente profesor metodist al CCD. „Ar fi o mare provocare pentru mine, mai ales că am mai lucrat, chiar cu rezultate bune, atât cu prof. Codreanu, când era director al liceului «Călinescu», cât și cu prof. Gabriela Bucovală”, ne-a declarat prof. Artagea.Următoarea intervievată a fost Maria Sorescu, actualmente profesor de biologie la Liceul Teoretic „Traian” și fost inspector general adjunct în mandatul prof. Elena Buhaiev. „Eu sincer nu am cunoștință de această propunere, pentru că nu a stat nimeni de vorbă cu mine”, a venit explicația prof. Sorescu. Aceeași variantă de răspuns am primit și din partea prof. Adriana Oprea, de numele căreia se leagă două mandate în funcția de inspectorul general adjunct plus un concurs la ministerul Educației pentru funcția de inspector școlar general.În schimb, prof. Daniela Stan ne-a mărturisit că la momentul acesta nu ar accepta provocarea de a deveni inspector general adjunct, mai ales că are alte priorități.La bursa zvonurilor, care există și când e vorba de funcții… înalte, nu numai în fotbal, sunt date ca certe ocupante ale fotoliului de „adjunct” prof. Andreea Artagea și prof. Maria Sorescu. Rămâne de văzut și la minister cum s-au făcut cărțile și ce telefoane cu fir galben s-au primit.