Noi manuale pentru clasele a V-a şi a VI-a

Noi manuale pentru clasele a V-a și a VI-a

Ieri, la Palatul Copiilor din Constanța, a avut loc lansarea auxiliarelor curriculare pentru clasele a V-a și a VI-a, „Pas cu pas prin matematică". Lucrările sunt coordonate de către Mihai Contanu și Adrian Osman, iar printre autori se numără Alexandru Cărnaru, Cristina Costea, Mariana Dancea, pentru clasa a V-a, și, respectiv, Daniela Bădulescu, Mioara Cărnaru, Teodor Crăciunescu, Gheorghe Nichita, pentru clasa a VI-a. Cele două auxiliare aparțin colecției SMART, coordonată de profesorii Gabriela Constantinescu și Cătălin Zîrnă, și conțin aplicații grupate pe trei nivele: standard, mediu și avansat.