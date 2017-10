Mai multe ştiri online: Star Wars: The Force Awakens

Noi detalii despre mult așteptatul film "Star Wars: The Force Awakens"

Ştire online publicată Luni, 07 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Distribuția noului film "Star Wars: The Force Awakens", în frunte cu Harrison Ford, a făcut noi dezvăluiri privind viitorul lungmetraj de science-fiction, cu câteva zile înainte de premiera celui mai așteptat film al anului, relatează AFP."A fost ușor să reintru în pielea pilotului aventurier Han Solo", a povestit Harrison Ford, 73 de ani, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată duminică în Los Angeles. "A fost interesant să-i descriu traiectoria, la 30 de ani după terminarea filmului "Return of the Jedi", ultimul episod al acestei trilogii de succes apărut în 1983.Unul din obiectivele personajului lui Ford este de a crea o punte între fosta generație de personaje a serei intergalactice, din care făceau parte prințesa Leia, interpretată de Carrie Fisher, și curajosul Luke Skywalker (Mark Hamill). Fără a uita de legendarul roboțel C-3PO (Anthony Daniels) și de maimuța Chewbacca (Peter Mayhew).Printre noii eroi ai filmului se află și câteva vedete în ascensiune ai Hollywood-ului, precum Oscar Isaac și Lupita Nyong'o, dar și nume necunoscute publicului ca Daisy Ridley. Această actriță britanică în vârstă de 23 de ani o interpretează pe Rey, o războinică intergalactică, "curajoasă și în același timp vulnerabilă", a mărturisit ea.Unul din misterele care planează asupra filmului, a cărui intrigă a fost ținută în mare secret, este ascendența lui Rey. Numele său de familie nu este dezvăluit, iar speculațiile curg valuri pe internet privind o eventuală ascendență cu prințesa Leia și dinastia Skywalker, scrie Agerpres.O premieră mondială este organizată la 14 decembrie în Los Angeles, în timp ce în Europa filmul va fi lansat la 16 decembrie.