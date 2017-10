Părinții de la Școala 5 au scandat ieri:

„Noi de-aicea nu plecăm!“

Ieri, în curtea Școlii nr. 5 „Nicolae Iorga”, s-a adunat un grup format din câteva zeci de părinți care a dorit să se întâlnească cu inspectorul general al ISJ Constanța, prof. Petrică Miu, pentru a discuta problema desființării acestei instituții și mutarea efectivului de elevi la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu”. Presupunem că în urma incidentului ce l-a avut ca „victimă” la sfârșitul lunii iunie, când a fost chemată Poliția pentru a putea fi mutat mobilierul, „generalul” a declinat invitația și atunci părinților nu le-a rămas decât să se plângă presei. Veronica Țăndărescu este mama a trei copii, toți școlarizați aici, și sub nicio formă nu se gândește să plece la altă instituție. „M-am chinuit la ailaltă, iar acum oamenii ăștia își bat joc de noi? De ce n-a făcut-o grădiniță de-atunci, când era dărăpănată? Ce facem, ne trimitem copiii la furat?”. Claudia Enache și-a înscris în primăvara acestui an copilul în clasa I. „La vremea respectivă, toată ca-drele didactice au promovat înscrie-rea la această școală, am fost foarte mulțumită că este aproape de casă”. Sabina Beznea este în aceeași situație și aștepta cu nerăbdare să înceapă școală. „De la grădinița copilului s-au înscris aici șapte copii și am venit cu mare încredere la această instituție!”. Antoaneta Popescu și-a înscris fetița aici în clasa I pentru că la rândul ei a terminat tot aici școala. „La câte cazuri de copii bătuți, maltratați, violați auzim peste tot, noi vrem să avem o școală aproape de casă”. Iulia Delicotă ne-a declarat că nici nu mai găsește locuri la alte școli: „O parte dintre noi, respectiv copiii noștri, am fost și la aceeași grădiniță și de aceea ne-am dorit să continue să fie colegi și la școală, tot spre binele lor. Inițial, am vrut s-o înscriu pe fetiță la Școala nr. 29, că era mai aproape și acum mă trezesc că suntem pe drumuri. Numai la noi se poate întâmpla cu o lună înainte de școală să constați că nu mai ai unde să-l bagi. Nici nu vreau să mă gândesc că nu mai există această școală, pentru că nu mai sunt locuri nicăieri. Din luna noiembrie 2008 am vorbit să ne aducem copiii aici, iar în luna martie am adus ultimele hârtii la dosar”. Suleiman Nagie are o nepoțică ce a trecut clasa a II-a: „Dacă așa vrea să ne ia școala de-aici, noi nu mai trimitem nici un copil. Noi ăștia săracii nu mai avem voie să mergem la școală?”. Cadâr Denisa este ma-ma elevei Osman Șeni din clasa a V-a și ne-a declarat că ea a făcut „corvoadă aici. Când a fost nevoie să lucrăm la cărat moloz nu ne-a mai zis nimeni nimic. De ce vin tocmai acum, după ce ne-am chinuit atât? Unul a adus săpun, altul a adus ce a putut ca să le facem școala curată la copiii noștri și acum ne-o ia? Nouă ne fură fetele, știți prea bine! Anul trecut am păzit-o tot timpul! A ajuns femeia de serviciu de la grădiniță să ne spună să plecăm la altă școală că s-a desființat!”. Simona Radu, președinta asociației de părinți a Școlii „Nicolae Iorga”, ne-a declarat că a luat, ieri, legătura la Ministerul Educației cu Liliana Preoteasa, care „a promis că va efectua o anchetă în acest caz!”. De aseme-nea, a dorit să precizeze că numărul de copii la clasă, „publicat pe site-ul ISJ Constanța, la data de 21 iulie, nu este mai mic de 15-16 elevi”. Pe de altă parte, Rodica Floroiu, care este și părinte, și cadru didactic la această școală, ne-a declarat că „într-adevăr, efectivele școlare nu sunt mari, pentru că la clase sunt copii cu cerințe educaționale speciale care sunt echivalați cu alți doi elevi. Iar ceilalți figurează la catalog, dar nu vin pentru că au diferite probleme sociale. Mergem după ei acasă și ni se spune că au fost bolnavi și stau prin spitale, pentru că sunt foarte săraci. Părinții sunt analfabeți și nu au nici conștiința de a-i aduce la școală zi de zi. Spre exemplu, dacă plouă, se înjumătățesc clasele. Din această cauză sunt puțini. Iar față de noi, cadrele didactice, este ne-drept să fim anunțate în acest moment, când toate posturile din oraș au fost ocupate. Trebuie să existe niște termene în care se fac aceste lucruri, adică anul acesta se hotărăște pentru anul viitor. Măcar apucam să ne pregătim pentru a merge în altă parte”. Prezent la fața locului, consilierul local Ovidiu Cupșa (PNL), membru și în consiliul de administrație al Școlii nr. 5, a declarat că nu i se pare normal momentul ales pentru mutarea elevilor acestei școli acum, când ei trebuie să-și ia rechizite, nu să bâjbâie în oraș, în căutare de locuri ca să se înscrie. „Având în vedere că bugetul Constanței este extrem de mare, al doilea după București, nu cred că economiile trebuiau făcute aici. Vom încerca prin interpelări, prin parlamentarii pe care-i avem, și în cadrul primei ședințe de buget finanțe care va avea loc foarte probabil la începutul săptămânii viitoare, să solicit explicații vizavi de acest caz. Dar atâta timp cât eu nu am informații de o decizie administrativă a Consiliului Local Constanța cu privire la desființarea acestei instituții, consider că ea nici nu există!”.