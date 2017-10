Noaptea Muzeelor vine cu proteste la Constanţa: "Suntem târâţi prin procese..."

Noaptea Muzeelor vine cu proteste la Constanța: "Suntem târâți prin procese..."

Muzeul de Artă și cel de Artă Populară din Constanța se vor alătura protestului inițiat de Rețeaua Națională a Muzeelor, când majoritatea instituțiilor vor ascunde o piesă de patrimoniu, sâmbătă, de Noaptea Muzeelor. Managerii muzeelor apelează la acest gest disperat pentru a trage un semnal de alarmă asupra retrocedărilor sediilor și a colecțiilor făcute „cu cântec“.Instituția reprezentată de Doina Păuleanu este târâtă de șapte ani într-un proces de anulare a donației făcute de dr. Vintilă comunei și implicit Muzeului Topalu, motiv pentru care în Noaptea muzeelor de sâmbătă, 16 mai, o lucrare importantă de Grigorescu va fi acoperită, în semn de protest. Muzeul din Topalu, unic în România, aflat în administrarea Muzeului de Artă, se luptă prin instanțe de ani buni pentru a păstra moștenirea lăsată de dr. Gheorghe Vintilă, de 228 de lucrări, a căror valoare ajunge la cinci milioane de euro. E vorba de un presupus urmaș al dr. Vintilă, care revendică valoroasa colecție sub pretext că lucrările nu sunt bine conser-vate. Chiar dacă inițial muzeul a funcționat în clădirea CAP - ului, fostă locuință a părinților dr. Vintilă, de-a lungul anilor spațiul s-a extins și au fost făcute investiții serioase astfel încât să fie îndeplinite condițiile pentru ca operele de artă să fie păstrate foarte bine. Muzeul de la Topalu adăpostește lucrări de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Corneliu Baba, Ștefan Luchian, Mircea Demetrescu, Octav Băncilă, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu.„Solidarizăm cu protestul de la nivel național pentru că suntem târâți în acest proces de șapte ani! Muzeul de la Topalu este secția noastră și vom lupta să păstrăm patrimoniul național! Ne exprimăm indignarea față de exodul operelor din patrimoniu atunci când ele sunt revendicate pe nedrept. Când e vorba de o cauză dreaptă, nu ne permitem să comentăm! În momentul în care lucrurile sunt discutabile, interpretabile, atunci se schimbă total situația”, a subliniat criticul de artă Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă.Războiul arteiȘi Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară, se solidarizează cu cele 100 de muzee din țară care își vor exprima nemulțumirea. Magiru a declarat că se va gândi la o soluție ca instituția să fie deschisă sâmbătă seară. „Nu știu cu ce oameni vom defila sâmbătă noapte, că și la noi personalul este redus. Solidarizăm cu acțiunea colegilor noștri din întreaga țară, avem cazul de la Brașov, unde toate clădirile muzeului de etnografie au fost pierdute. Din păcate, an de an, noi, oamenii din cultură, facem eforturi imense să rezistăm, cu salarii mizerabile. E o minune că nu ne-au părăsit toți specialiștii!”, a declarat Magiru.Noaptea muzeelor este una tristă pentru oamenii din cultură din întreaga țară. În ultimii zece ani, peste 100 de sedii unde funcționează muzee și zeci de mii de piese din colecțiile mai multor astfel de instituții au fost deja retrocedate sau sunt în curs de retrocedare. Este un protest general față de nenumăratele nedreptăți făcute oamenilor din acest domeniu, pornind de la importantele reduceri bugetare din domeniul culturii până la desființarea unor instituții de gen. Pe lângă Muzeul de Artă, cel de Artă Populară, constănțenii pot vizita și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Filiala Constanța și Muzeul Marinei Române. Toate muzeele vor avea porțile deschise până la ora 24, iar intrarea va fi gratuită.v v vSărbătoarea europeană a muzeelor intitulată „Noaptea Muzeelor” va aduce în Muzeul de Artă și cel de Artă Populară tot personalul pentru că valoroasele opere trebuie păzite. La Muzeul de Artă sunt doar 19 angajați, în urma restructurărilor, oameni repartizați la Muzeul din Topalu, Muzeul Ion Jalea și Muzeul de Artă.Cum instituțiile noastre de cultură nu au sisteme sofisticate de pază, angajații vor fi numai ochi și urechi, sâmbătă seară, pentru a păzi patrimoniul instituțiilor în această zi de sărbătoare culturală.