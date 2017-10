Noaptea Muzeelor, sărbătorită cu fanfară, spectacole şi vernisaje la Constanţa

Noaptea Muzeelor, sărbătorită cu fanfară, spectacole și vernisaje la Constanța

Inițiat, în anul 2005, de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, evenimentul Noaptea Muzeelor s-a bucurat de un succes deosebit în ultimii ani și în România, instituțiile muzeale căpătând experiență în organizare. Evenimentul este patronat și anul acesta de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațio-nal al Muzeelor (ICOM). Aproximativ 3.000 de muzee din Europa sărbăto-resc Noaptea Muzeelor, considerată pandantul nocturn al Zilei Internațio-nale a Muzeelor, care are loc pe 18 mai.În județul Constanța, Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia și Primăria Municipiului Mangalia, în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Constanța 1, a pregătit pentru sâmbătă, 19 mai, de la ora 19, vernisajul expoziției temporare de ceramică: „Amfore și statuete contem-porane într-un muzeu de antichități”. Directorul instituției-gazdă, cercetă-torul științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, a declarat: „După vernisarea expoziției, vizitatorii vor putea vedea o prezentare în PowerPoint a activită-ților desfășurate, la muzeul callatian, în ultimul an. Vom începe cu inaugurarea noii expoziții permanente a muzeului, din ziua de 25 mai 2011, și vom încheia cu activitatea de curățare a siturilor arheologice, derulată săptămâna trecută. Printre celelalte activități vor mai fi: ceremonia oficială de predare-primire a singurului papirus descoperit în România, prezentarea de modă antică, piesele de teatru organizate în colaborare cu Teatrul Thaliamar, lecțiile deschise de istorie pregătite pentru elevii instituțiilor de învățământ din Mangalia și manifestările desfășurate cu prilejul unor zile importante din istoria României”.În municipiul Constanța, trei instituții de cultură vor fi pregătite să-și primească vizitatorii. Muzeul Marinei Române oferă publicului interesat prilejul unei deconectări fascinante printr-o incursiune în universul istoriei navigației și a Marinei Române. Specialiștii instituției vor ghida vizitatorii în cadrul călătoriei pe undele bătrânului Danubius și ale Pontului Euxin, descoperind tainele argonauților și ale primului amiral pontic, admirând corăbii elene, romane, bizantine și genoveze, redescoperind personalitatea lui Mircea cel Bătrân „domn până la Marea cea Mare” și a lui Ștefan cel Mare, în perioada căruia pânzarul moldovenesc a brăzdat întinderile apelor până în Mediterana... Călătoria se va încheia în spațiul valorilor istoriei recente, când, deopotrivă, Marina Militară și Forțele Navale Române, ca și Marina Comercială, au reprezentat România cu demnitate și prestanță recunoscute pe toate mările și oceanele lumii.Pentru a facilita intrarea în atmos-feră, vizitatorii se pot delecta și cu acordurile ansamblului Muzica Militară a Forțelor Navale, care va oferi un spectacol deconectant în cadrul incintei Muzeului Marinei Române, între orele 20.00 și 22.00.Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) este deschis între 20 și 24, se va oferi, între orele 22-24, un concert de lied-uri, arii din opere, precum și recitări oferite de studenții Facultății de Arte a Universității „Ovidius” sub titlul „Noaptea muzeelor cu Clio și Euter-pe”. Se pot vizita atât expoziția de bază a muzeului, cât și diverse expoziții temporare. În sala Tezaur sunt expuse cele mai valoroase colecții: colecția de sticlă, colecția de bijuterii, sculpturi greco-romane și multe alte artefacte importante.În primul și cel de-al doilea etaj, piesele sunt expuse în ordine cro-nologică, începând cu primele semne ale locuirii umane în Dobrogea, în Preistorie și până la crâmpeie din istoria contemporană a României.La Muzeul de Artă, intrarea va fi liberă între orele 17-24, timp în care vizitatorii pot admira pe lângă lucrările de bază din patrimoniu și o foarte interesantă expoziție de fotografie veche, de epocă, prelucrată și semnată de Peter Jacobi (75 ani), care a fost vernisată vineri, 18 mai, cu titlul „Frumoasele straie țărănești ale doamnelor de la oraș”.