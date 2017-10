Noaptea muzeelor din toată Europa

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2008.

Ediția a patra a „Nopții muzeelor” va fi organizată, în acest an, pe 17 mai, Ministerul Culturii și Cultelor (MCC) invitând muzeele din România să participe la acest program care are loc anual, în mai multe țări europene, și să-și deschidă porțile pentru publicul larg. Inițiativă franceză, „Noaptea muzeelor” a permis, încă de la crearea sa, în 2005, construirea și consolidarea unei rețele de muzee europene în jurul unui eveniment comun. Scopul a fost acela de a încuraja publicul larg, în special tinerii, să descopere colecțiile muzeelor. În acest an, manifestarea va fi organizată în preajma Zilei Internaționale a Muzeelor (18 mai). Astfel, porțile muzeelor din România se vor putea deschide pentru publicul larg sâmbătă, 17 mai, începând cu orele 19.30. Și în acest an, expozițiile, teatrul, filmul, dansul și spectacolele sunt invitate la muzeu, cu ocazia acestui eveniment festiv. Accesul la manifestările prilejuite de „Noaptea muzeelor” este gratuit sau contra unor sume simbolice. Muzeele care doresc să participe la această a patra ediție a „Nopții muzeelor” pot să se înscrie pe pagina web http://www. nuitdesmusees.culture.fr/inscription, până la data de 15 februarie 2008.