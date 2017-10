"Noaptea Muzeelor", bine primită de constănţeni

"Noaptea Muzeelor", bine primită de constănțeni

Sâmbătă seara, între orele 17 - 24.00, la muzeele din Constanța s-au perindat mii de oameni, tineri, vârstnici și copii. Cu toții au profitat de ocazia oferită de „Noaptea Muzeelor” și au luat la pas istoria dobrogeană. Fiind informați despre vizitarea gratuită a muzeelor, numeroși localnici, dar și turiști au trecut pragurile muzeelor din Constanța și cel al Muzeului Callatis Mangalia, pentru a vedea expozițiile permanente sau temporare ale acestora. Experiența a fost una reușită, căci toți turiștii au fost încântați de manifestările organizate special pentru ei. Spre exemplu, la Muzeul de Marină din Constanța, s-au adunat sute de oameni pentru a participa la o reprezentație cu fanfară. Întreaga stradă a fost blocată în jurul orei 20.00. Până la ora 23.00, aproximativ 6.000 de oameni au trecut pragul Muzeului de Marină și cam 7.000 al celui de Istorie Națională și Arheologie. „E prima dată când vin la un astfel de eveniment. Deși nu sunt fascinată de istorie, această manifestare m-a atras destul de tare, mai ales că eu locuiesc în Tulcea și nu am avut ocazia, până acum, să cunosc câte ceva din istoria Constanței”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adina (23 de ani), care se afla la Muzeul de Istorie. Și Muzeul de Marină i-a impresionat pe vizitatori. „Nu am mai fost de mult la muzee și am profitat de ocazie pentru a trece pe aici. Mi se pare o idee excelentă și mă bucură că este foarte mult tineret, la fel ca la teatru, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Sper ca tinerii să renunțe la manele și să revină la cultură”, ne-a declarat Lucian Matei (47 de ani). Și Muzeul de Artă a atras atenția curioșilor, prin minunatele sale palete de culori și expoziții. Recent, aici s-a deschis o expoziție de fotografie spectaculoasă ce cuprinde imagini cu frumoasele straie țărănești ale doamnelor de odinioară. Peter Jacobbi (75 de ani), un mare artist din Germania, de origine română, a realizat expoziția de fotografii vechi, cu femei îmbrăcate în costume naționale, pornind de la Regina Maria. Potrivit dr. Doina Păuleanu, regina este cea care a lansat moda tradiționalismului în Constanța, răspândind-o mai apoi în toată țara. Expoziția a fost atracția serii, iar publicul s-a arătat foarte interesat de acest subiect. „M-am simțit nemaipomenit că am avut ocazia să vizitez un astfel de muzeu. Expoziția de fotografie a fost într-adevăr ceva spectacu-los, atrăgând majoritatea turiștilor. Cu siguranță voi veni în fiecare an la seara muzeelor și nu voi rata niciun edificiu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mirela Mocai, 34 ani, prezentă la Muzeul de Artă Constanța. În final, la ora 24.00, toate muzeele și-au închis porțile, urmând să se mai deschidă gratuit abia anul următor. Evenimentul a fost un adevărat succes, iar oamenii au plecat spre case cu mai multe cunoștințe despre propria lor istorie.