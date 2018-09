"Noaptea Bibliotecii 2018" pregăteşte o mulţime de evenimente

"Noaptea Bibliotecii 2018" pregătește o mulțime de evenimente

Biblioteca Județeană „I. N. Roman” din Constanța organizează, sâmbătă, 29 septembrie, între orele 16.00 - 24.00, „Noaptea Bibliotecii 2018”, un eveniment amplu, parte a unui program național, ce include o serie de lansări de carte, expoziții, ateliere și numeroase alte activități culturale. Manifestările vor avea loc la sediul bibliotecii din strada Mircea cel Bătrân nr. 104 A.Deschiderea programului se va face cu o reconstituire istorico-militară antică, susținută de Asociația „Tomis”, care va avea loc pe platoul din fața instituției de cultură. Aceasta va fi urmată de „Visul nostru”, o piesă de teatru prezentată de trupa „Brown Sugar”, sub îndrumarea Mirelei Klein.Constănțenii sunt așteptați, de la ora 17.00, la un atelier de decorațiuni din pagini de carte, intitulat „Să dăm o nouă viață cărților”. Mai târziu, va avea loc lansarea cărții „România de la Marea cea Mare; ținut original -îmbogățește patrimoniul umanității”. Urmează expoziția de pictură organizată în colaborare cu Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”, acțiunea „Construim Turnul Eiffel din piese de puzzle”, destinată grupei de vârstă de 10-15 ani.Tot pentru copii, se va desfășura atelierul de desen „Relaxare prin culoare”. Ei vor fi prinși și în jocurile copilăriei: „Păcălici”, „Nu te supăra, frate!” etc. De la ora 19.00, va avea loc un atelier de digitizare, pentru tineri, în cadrul proiectului „De la regional la național: reviste dobrogene ale României Mari în perioada interbelică”. În cadrul acestuia, vor participa elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și de la Liceul Teoretic „George Călinescu”.Pentru a relaxa publicul, trupa „Joy” va susține un atelier de improvizație teatrală, sub conducerea profesorului Mariana Milaș. Un ceas mai târziu, arheologul Constantin Chera va prezenta cartea „Etnologia funerară tomitană în sec. I-III p. Chr.