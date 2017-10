Noapte incendiară pentru îndrăgostiţi. Cum sărbătoresc constănţenii Valentine’s Day

3

naivitate

Zilnic sintem bombardati de oferte, discounturi, promotii ,vineri negre ( saptaminale ) sau reclame disperate, care personal dupa ce vad cit urla, se agita cinta se dau peste cap sa te convinga sa cumperi imi creeaza un efect invers celui scontat de ei. Au inventat ziua indragostitilor ,a mamelor, a recunostintei a mortilor , a... a... numai pentru a te face sa bagi mina in buzunar. Numai intr-o anumita zi tematica trebuie sa ne exprimam sentimentele? ieri sau miine nu iubim la fel ? nu ne respectam mamele la fel ? nu sintem la fel de recunoscatoi ? nu ne cinstim mortii la fel? Totul s-a transformat intr-un talcioc dezgustator. Ne-au fost furate si comercializate Craciunul, Pastele ,Anul nou, adevarata lor semnificatie se diminueaza an de an. Sintem dirijati si transformati in robotei , mintile noastre sint ocupate de mesaje pe care nu le percepem dar care ne face sa actionam la comanda lor , (a celor ce vor sa vinda ) S-a ajuns pina acolo incit si ziua Nationala a fost serbata intr-un moll !!! mai nou ultima gaselnita esta reclama ,,Flash,, care iti intra in subconstient fara sa te prinzi. Ma gindesc cu groaza cite altele se pot agata de mintile noastre fara sa stim ca sa fim usor de manipulat. Intrati pe You tube la ,, ILUMINATII ,, si va veti convinge !!!