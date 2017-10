Soprană a Constanței care a cucerit Europa

Nicoleta Ardelean, pe scena Operei din Lausanne

Soprana Nicoleta Ardelean interpretează rolul titular din opera lui Donizetti „Lucia di Lammermoor”, la Opera din Lausanne, potrivit tsrinfo.ch. Instituția și-a lansat noua stagiune vineri, dar își prezintă spectacolele pe scena Teatrului Beaulieu din oraș, din cauza unor lucrări de reamenajare la sediul propriu. Teatrul are 1.750 de locuri, față de 950, câte are sala operei, dar spectacolul a reușit să atragă suficienți amatori ai artei lirice. Creată la Napoli în 1835, această dramă romantică în trei acte solicită o mare virtuozitate din parte interpreților, mai ales pentru rolul titular, interpretat de Ardelean. Din distribuție mai face parte tenorul francez Marc Laho, care interpretează rolul iubitului acesteia, Edgardo di Ravenswood. Libretul operei este inspirat dintr-un roman al britanicului Walter Scott, care a pornit de la fapte reale. Acțiunea se petrece în Scoția pe fondul rivalității sângeroase dintre catolici și protestanți. Regia spectacolului este semnată de francezul Frédéric Bélier Garcia, iar italianul Roberto Rizzi Brignoli asigură conducerea muzicală. O carieră de succes Născută la Satu Mare, Nicoleta Ardelean a studiat la Academia de Muzică din Cluj, pe care a absolvit-o în 1999. Și-a făcut debutul pe scena Operei din Cluj, în rolul contesei din „Nunta lui Figaro”. Cariera sa internațională a început în anul 2001, la Strasbourg, în Franța, unde a interpretat rolul Michaelei, din opera „Carmen”, de G. Bizet. Pe scena constănțeană a fost aplaudată în perioada 2000 - 2004. A debutat în rolul lui Mimi, din „Boema”, de G. Puccini, interpretând partituri precum Michaela, din „Carmen”, de G. Bizet, și Violetta, din „La Traviatta”, de Verdi. Repertoriul său internațional este extrem de bogat. A evoluat în operele „Capuletti și Montechi”, de Bellini, „Beatrice di Tenda“, de același autor, „Moise în Egipt”, de Rossini, „Povestirile lui Hoffman”, de Offenbach, și „Nunta lui Figaro“, de W. A. 