Nicolae Spirescu încurajează cei opt balerini constănţeni participanţi

În calitate de președinte al juriului concursului internațional de la Sibiu:

Nicolae Spirescu încurajează cei opt balerini constănțeni participanți

Nicolae Spirescu, fostul consultant artistic al Companiei de Balet din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, actual-mente colaborator al Teatrului de Balet din Sibiu, continuă să se im-plice în susținerea baletului constănțean. Astfel, el va participa, în calitate de președinte al juriului (secțiunea modern și coregrafic), la Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan de la Sibiu, ajuns la cea de-a doua ediție, care se va desfășura în perioada 8 - 14 iunie. Printre zecile de participanți din întreaga lume se numără și opt balerini de la Teatrul „Oleg Danovski” și de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, anul trecut, Dan Dum-bravă fiind singurul reprezentant al dansului constănțean la Sibiu. - Cu ce gânduri vă îndreptați către jurizarea unei astfel de competiții? - Sunt bucuros că în România există un concurs internațional de balet, prin care ne înscriem în rândul puținelor țări din lume care organizează astfel de competiții. De asemenea, sunt trist, pentru că aici, la Teatrul „Oleg Da-novski”, a avut loc un concurs de balet care, în ultimii ani, că-pătase un caracter balcanic, urmând ca în edițiile următoare să devină internațional. Din păcate, nu s-a mai ținut, odată cu schimbarea conducerii tea-trului, dar îl avem, de doi ani, la Sibiu. - Cum reușește Sibiul să se mențină viu din punct de vedere cultural? - Credincioși ideilor de importanță a culturii în viața socială, sibienii au constatat că, decât să invite trupe din toată lumea să dea spectacole de balet, și având un public pasionat și cu tradiție culturală veche, au zis că e mai bine să aibă propriul lor teatru de balet. Acesta susține un concurs internațional, dintr-un instinct managerial deosebit al directorului concursului, Ovidiu Dragoman, fost balerin, cu o carieră îndelungată în Europa. - Sunteți pentru al doilea an în juriul concursului. Cum vă regăsiți în această ipostază? - Mă bucur de acest lucru. În cali-tate de critic de balet, mi s-a oferit președinția juriului de selectare a coregrafiilor, întrucât am fost unul dintre promotorii ideii de selecție nu doar a valorilor interpretative, dar și de creație, dând un imbold noilor coregrafii. - Cine va reprezenta Constanța la Sibiu? - Participarea constănțeană este bogată, printre cei aproximativ 45 de concurenți din toată lumea, opt fiind din Constanța – balerini ai Teatrului „Oleg Danovski” și o elevă a secției de coregrafie de la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”. Anul trecut, din Constanța a participat doar Dan Dumbravă, care a obținut unul dintre cele mai importante premii – premiul al II-lea. Anul acesta, el participă din nou, mai ales că are o bogată ex-periență scenică. Consistența va-lorică a premiilor, seriozitatea con-cursului și buna organizare i-au determinat și pe colegii să se înscrie la concurs: Oana Dincă, Delia Luca, Rye Aoyagi, Gloria Barbu și Alexandru Chiș, de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Tot de la teatrul con-stănțean, va participa și Adrian Mi-haiu, care o va avea ca parteneră pe Irina Ganea. Balerina va dansa, însă, în afara competiției, întrucât a depășit cu puțin limita de vârsta impusă participanților. De la Colegiul de Arte „Regina Maria” va participa Corina Poenaru, elevă în clasa a XI-a. De asemenea, la spectacolul de gală e invitată să participe Violeta Stoica, o altă valoare a baletului constănțean. Este o concentrare masivă de forțe care merge la Sibiu pentru a demonstra tradiția și vitalitatea școlii de balet constănțene, căreia îi doresc să aibă succesul binemeritat.