Nicodim Ungureanu îşi păzeşte Teatrul din Deva cu pumnul

Din ciclul „fac belele oriunde mă duc!“

Nicodim Ungureanu își păzește Teatrul din Deva cu pumnul

De Nicodim Ungureanu auzim numai de bine. De când a preluat frâiele Teatrului de Deva (de fapt din aceeași perioadă în care și la Constanța făcea ravagii în organigramă, repertoriu), Nicodim a scos artiștii în stradă, iar teatrul a luat amenzi pentru nereguli în acte. Ieri, am fost contactați de ziariștii de la „Hunedoreanul”, care ne-au spus că pățaniile directorului au întrecut orice limită: a bruscat doi ziariști pe holul instituției pe care o conduce. Ziaristul Ovidiu Petrov, de la „Hunedoreanul“, povestește: „Fotore-porterul ziarului și, apoi, unul din redactorii-șef adjuncți, au fost rând pe rând îmbrânciți, smuciți și dați afară din instituție de actorul Nicodim Ungureanu, șeful Teatrului. Directorul n-a găsit alt argument în «discuția» cu jurnaliștii decât agresivitatea fizică și verbală. Catalogând drept «numai prostii» lucrurile scrise despre el în „Hunedoreanul”, lui Ungureanu i-a scăpat și o replică către unul dintre jurnaliști, deloc academică, deloc oficială, dar suficient de gravă. «Măi, idiotule!» a ținut să precizeze șeful de la teatru. După ce fusese controlat cu o zi înainte de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara tocmai în legătură cu sesizări referitoare la comportamentul dur față de o parte din angajați, Ungureanu a preferat să răspundă jurnaliștilor care i-au cerut o declarație în legătură cu acest caz tot într-o manieră agresivă“. Aceeași sursă specifică și faptul că Ungureanu „nu a renunțat la agresivitate nici în momentul în care fotore-porterul ziarului fotografia perplex cum colegul său de redacție era îmbrâncit pe scările instituției“. Ce l-a enervat pe Ungureanu? Am aflat că echipa de la ziarul din Deva se deplasase la sediul teatrului pentru a-i cere directorului informații cu privire la un control efectuat de ITM Hunedora. „Înainte de a-l căuta pe Ungureanu, echipa ziarului discutase cu inspectorul de la ITM care a efectuat controlul la Teatru și care a afirmat că 14 angajați ai instituției au dat declarații scrise în care reclamă comportamentul abuziv al directorului. Mai mult, și inspectorul, întâmplător femeie, a declarat că a avut parte, în timp ce-și exercita atribuțiile de control, de jigniri și cuvinte grele din partea directorului Ungureanu”. Situația de la Deva pare cunoscută; și la Constanța, Ungureanu și-a ieșit din petic și s-a împuns cu toată lumea. De la angajați, până la locuitorii din zona teatrului, care s-au trezit peste noapte că nu pot intra în case din cauza barierelor puse de Ungureanu. Multe peripeții…și te întrebi când nu vom mai auzi de astfel de lucruri care nu au nimic de a face cu actul cultural în sine. Cu atât mai grav cu cât incidentul colegilor de la Deva s-a petrecut pe scările unui teatru, o instituție care are menirea, în primul rând, de a educa. Moșiile lui Ungureanu s-au înmulțit și revin cu apelul lansat, prin „Cuget Liber”, de liderul de sindicat „Thalia” al Teatrului de Artă Dramatică Deva, Torino Bocăniciu: „Lansez un apel către Curtea de conturi, către toți factorii de răspundere, pentru a se analiza situația dublului director, modalitatea în care a îndeplinit mai multe funcții de conducere simultan (n.r.- din luna aprilie, angajat la teatrele Constanța și Deva) cu atât mai mult cu cât doar o treime din timpul pentru care a fost plătit și-l petrece la locul de muncă“. L-am contactat telefonic pe Nicodim Ungureanu, dar are alergie la „Cuget Liber”. Pentru a doua oară într-o lună ne oferă același răspuns: „Nu am ce să vorbesc cu ziarul ăsta!”. Cu noi nu, cu ei, nu, atunci cu cine? Ungureanu e stat în stat, dar măcar la Deva am sesizat că de la sindicat până la organe de control lucrurile se mai mișcă; pentru că, la Constanța, cât gașca Nicodim a fost la putere, s-a mers tiptil, fără nicio rezolvare concretă. Nicodim Ungureanu este, din 16 aprilie 2007, director al Teatrului de Artă Dramatică din Deva, post obținut în urma unui concurs supervizat de Geo Saizescu. Exact a doua zi după numire, a intrat în conflict cu angajații teatrului, pe care a reușit să-i scoată în stradă. Aceștia au protestat în fața Prefecturii Hunedoara, din cauza faptului că au fost amenințați că vor fi dați afară. Ca și la Constanța, după revolta artiștilor, prefectura Hunedoara a atacat în contencios administrativ legalitatea concursului pentru funcția de director al teatrului, însă, primarul Mircia Muntean, în cadrul unei ședințe de consiliu local, a calmat spiritele și a dat câștig de cauză lui Nicodim Ungureanu. 