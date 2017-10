Prilej de reflecție pentru liceenii din Mihail Kogălniceanu

"Niciunul nu poate face singur câte putem face împreună"

În cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, din comuna cu același nume, cu ocazia Lunii PROF21, s-au desfășurat o serie de activități, sub numele „Un copac, o șansă la viață!”.Proiectul se derulează în co-laborare cu profesori din unități de învățământ din județul Constanța: prof. Mirela Savin și prof. Nicoleta Verman - Liceul Teoretic Mihail Ko-gălniceanu, prof. Florentina Gheor-ghe - Colegiul Național „Regina Maria”, prof. Dragoș Dumitru Dra-gomir - Liceul Tehnologic „I. C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, prof. Nastasia Savin - Liceul Tehnologic Cogealac (Școala Gimnazială nr. 1 Râmnicu de Jos), prof. Camelia Șerban - Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova, dar și din Tulcea.Cei 50 de elevi implicați în proiect - și cu ajutorul lor și colegii, indirect - vor con-știentiza pericolul intervențiilor abuzive asupra mediului înconjurător. Etapele activităților au cuprins o prezentare și discutarea temei, dar și o dezbatere „Debate. To do List” și un atelier de bună practică.„Cuvintele cheie trimit la echilibrul ecosistemelor și la epuizarea resurselor. Se au în vedere următoarele abilități: gândire critică, gândire sistemică, gândire normativă și gândire prospectivă. Printre metodele utilizate, amintim de «Storytelling sau Arta povestirii», «Niciunul dintre noi nu poate face singur câte putem face toți împreună și dezbate»”, este de părere prof. Mirela Savin. Același liceu din Mihail Kogălniceanu a celebrat Ziua Mării Negre printr-o activitate desfășurată de elevii clasei a V-a C, sub îndrumarea dirigintei prof. Loredana Ianca, prof. ed. plastică Laura Armeanu, prof. geografie Raluca Rucăreanu, consilier imagine prof. dr. Mirela Savin. La activitate au participat și alte cadre didactice, direcțiunea liceului, prof. Floriana Petre și director adjunct Mihaela Scupra. Elevii clasei a V-a C au interpretat cântece în grup, au realizat panouri, expoziții specifice zilei Mării Negre.