Regizorul Corneliu Porumboiu:

"Niciodată nu fac un film cu gândul la premiu"

Corneliu Porumboiu, autorul celui mai recent film premiat la Cannes, este unul dintre cei mai importanți regizori din noua cinematografie românească, alături de nume precum Cristi Puiu, Cristian Mungiu și Radu Muntean. Filmul „Comoara“ spune povestea a doi bărbați care trec printr-o mulțime de întâmplări surprinzătoare în încercarea de a descoperi o comoară.- Subiectul acestui film este inspirat din viața reală? De la ce a pornit povestea „Comorii”?- Da, prietenul meu Adrian Purcărescu, care îl joacă pe Adrian în film, mi-a povestit despre comoara îngropată de străbunicii lui la Islaz. Am hotărât să mergem acolo, am căutat și cum nu am găsit nimic m-am hotărât să realizez un film de ficțiune în care să găsim comoara.- Are legătură cu faptul că în România multă lume visează că peste noapte va câștiga o comoară?- Sunt multe astfel de povești în România. A fost interesant că și străinii, care au urmărit filmul, s-au regăsit și au rezonat cu povestea. Nu doar noi visăm că vom câștiga peste noapte ceva, cred că este o trăsătură comună tuturor oamenilor, indiferent din ce colț al lumii provin.- Cum ați hotărât să îl alegeți pe Toma Cuzin în rolul lui Costi?- Într-o după-amiază, eram la muzeu cu soția și ne-am întâlnit cu familia Cuzin. Soția mi-a sugerat să îl las pe Cuzin să îl joace pe Costi. L-am chemat la casting și a fost foarte bun.- Dar pe fiul lui Nicodim și soția?- Mi-a plăcut mult dinamica dintre ei. M-a atras și contrastul dintre Nicodim, care e blond și tatăl, Toma - brunet. Și echilibrul dintre ei m-a fascinat.- Căutătorul de comori, Corneliu Cozmei, asta face și în viața de zi cu zi. De ce l-ați ales pe el și nu un actor profesionist?- Pentru acest rol doream o persoană care să execute cu naturalețe mișcările de mânuire a detectorului de metale. Am făcut un casting cu actori profesioniști și nu a ieșit pentru că doream ca detectorul să fie o prelungire a lor. După câteva încercări, l-am invitat să joace el rolul omului cu detectorul. A acceptat și s-a descurcat foarte bine. Cred că se apucă de filme.- Credeți că a început să fie apreciat filmul românesc? Din punct de vedere cinematografic, anul acesta România a fost răsplătită cu o serie de premii.- Nu pot spune că filmul românesc nu a fost apreciat. Suntem apreciați, drept dovadă sunt și premiile. Consider că mesajul filmului este foarte important, noi am fost obișnuiți să facem filme de calitate, cu bani puțini.- Ce urmează: Oscarul?- Niciodată nu gândesc, nu creez un film cu gândul să obțin un premiu.- Vine lumea în sălile de cinema, la filmele românești?- A început să vină, cred că trebuie reaprinsă dragostea pentru filmul românesc. Încet, încet, sunt convins că oamenii se vor reîntoarce în sălile de cinema.- Ce îi lipsește filmului românesc sau mai exact acestei industrii? Bugetele sunt suficiente?- Noi ne-am obișnuit să facem din foarte puțin, multe lucruri. De-a lungul anilor, am avut bugete mici, dar cu toate acestea am reușit să facem niște filme apreciate de critica internațională. Consider că mesajul unui film este cel care contează foarte mult.- Faptul că veniți dintr-o țară est - europeană e un avantaj la astfel de festivaluri sau din contră?- Nu contează, drept dovadă sunt premiile obținute în ultimii ani.- Nu vă place să vă revedeți filmele o dată finalizate. De ce?- Da, este adevărat. Mereu găsesc câte ceva: îmi zic, uite, aici aș fi putut să fac altfel. Sunt foarte critic cu mine însumi!