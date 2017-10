Nici gimnaziul nu mai e ce-a fost! Sute de părinţi şi-au înscris copiii la liceu… din clasa a V-a

1

preincadrare nerealista

Cine are de gand sa salveze prestigiul scolii 28? E pe cale sa se piarda in negura domniei lui Stan Mihaela, perla invatamantului si managementului constantean! Din datele statistice reiese ca in anul scolar 2016-2017 vor mai ramane la gimnaziu foarte putini elevi de clasa a V-a, si anume...... vreo 2! Unul pentru doamna director Stan, si unul pentru doamna director adjunct! Ce sa-i faci? Riscurile managementului, rodul curricumului "la decizia scolii"....Preincadrarea a fost nerealista si pe alocuri..... optimista.