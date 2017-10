"Nici Cazinoul din Monte Carlo nu are frumuseţea şi maiestatea Cazinoului de la Constanţa"

Maestrul Vasile Moldoveanu:

"Nici Cazinoul din Monte Carlo nu are frumusețea și maiestatea Cazinoului de la Constanța"

Tenorul constănțean Vasile Moldoveanu, artistul român cu cele mai multe reprezentații din istoria modernă a Metropolitan Opera din New York, a fost sărbătorit, ieri, în orașul natal, de autoritățile locale. Este artistul care a cântat alături de Nicolai Ghiaurov, Renata Scotto, Mirella Freni, Luciano Pavarotti și a colaborat cu regizorii Zefirelli, Polanski sau Ionescu. A fost aplaudat la scenă deschisă pe scenele operelor din SUA, Germania, Franța, Anglia, Elveția, Italia, Olanda și este românul care a dus numele orașului Constanța peste tot unde a fost invitat să cânte.Viceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, va propune, la următoarea ședință de Consiliu Local, ca marele tenor Vasile Moldoveanu să primească titlul de cetățean de onoare al orașului. Făgădău i-a acordat maestrului o Diplomă de excelență pentru întreaga activitate, alături de „Monografia Cazino-ului”. „Vă mulțumesc în numele orașului! Ca umil consumator de operă visez, ca mulți dintre cei prezenți în sală, să ajung la Metropolitan ca simplu spectator ,” a declarat viceprimarul.La rândul său, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Ion Constantin, i-a dăruit tenorului „Monografia județului”. „Bine ați venit acasă, maestre!”, a afirmat prefectul.Imediat ce a revenit în orașul natal, după mai bine de 50 de ani, celebrul tenor și-a vizitat casa natală și Școala nr. 11, acolo unde a urmat cursurile primare. Și-ar fi dorit să se întoarcă acasă imediat după Revoluție, însă a văzut cu mâhnire cum a fost oprit la graniță Regele Mihai și s-a răzgândit pentru că avea o condamnare. A revenit în țară în urmă cu cinci ani, în orașele Timișoara, București și Galați, dar nu acasă. Acum, un mai vechi vis i s-a îndeplinit: a revenit în orașul unde a copilărit, locul unde a început să viseze. Astăzi, va apărea în fața constănțenilor, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, începând cu ora 18.30.„România e prea mult politizată!“Referindu-se la locurile natale, marele tenor Vasile Moldoveanu a declarat că nici Cazinoul din Monte Carlo nu are frumusețea și maiestatea clădirii noastre. Tenorul a mai spus că nicio altă națiune nu ar da înapoi pentru restaurarea unei asemenea bijuterii arhitectonice cum este Cazinoul. De asemenea, Moldoveanu a constatat cu tristețe că în momentul de față România e prea mult politizată: „Antagonismul mă doare!”În replică, viceprimarul cu atribuții de primar al Constanței, Decebal Făgădău, a declarat că nu se va lăsa până nu va restaura această clădire reprezentativă pentru orașul nostru.„Să puneți pasiune în tot ceea ce faceți!“Copiii de la Școala numărul 11 din Constanța, elevii Liceului Teoretic Ovidius și cei ai Colegiului Național de Artă „Regina Maria”, au susținut o serie de momente artistice. Marele tenor a făcut fotografii cu toți copiii și dascălii lor și a dat autografe.„Să fiți fericiți și să puneți pasiune în tot ceea ce faceți! Ceea ce îmi place în România este curățenia pe care au reușit să o păstreze profesorii. Sunteți puri, sunteți curați! Eu am fost sincer, am fost cinstit și mi-a mers bine… Trebuie să fiți cinstiți, generoși, umili și să aveți respect pentru cei care ne învață…Dragostea pe care am pus-o în meserie v-o doresc și vouă!” a fost mesajul tenorului Vasile Moldoveanu pentru copiii Școlii nr. 11.