Nervi întinşi la maxim pentru directorii constănţeni. Harababură şi emoţii mai mari decât ale elevilor

Nervi întinși la maxim pentru directorii constănțeni. Harababură și emoții mai mari decât ale elevilor

Doar 2 din cei 207 profesori constănțeni așteptați la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” să susțină proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de director, respectiv director adjunct au absentat. Emoțiilor maxime, din cauza unei întârzieri de 40 de minute în distri-buirea subiectelor, le-au urmat altele la momentul corectării, întrucât răspunsurile, în opinia majorității, au pus în mare încurcătură candidații. Cât despre atmosfera din afara sălilor de concurs, trebuie spus că zecile de cadre didactice constăn-țene convocate să facă parte din comisii și… comitete se declarau necăjite de harababura creată și de faptul că au fost chemate mult prea devreme doar ca să… piardă timpul.În cele trei ore cât am așteptat la poarta Liceului „Blaga” ieșirea primilor candidați, am asistat la un furnicar de lume care mai ieșea la o țigară sau la chioșcul din vecinătatea cen-trului special de concurs și care ieri a înregistrat un bum de încasări.Prof. Constantin Pătrană, actualul director al Liceului „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, care a obținut nota 9,25, declara ieri: „Subiectele au fost expuse pe 12 pagini și au fost de nivel rezonabil, mediu, ceea ce în-seamnă că și rezultatele ar trebui să fie pe măsură. După părerea mea, directorii erau mult mai bine pregătiți să facă față unor subiecte mult mai dure, mai ales din ceea ce aveam în bibliografie. Ele au avut o pondere de 50% pe această bibliografie, restul au ținut de atenție”.În opinia sa, trebuiau să existe aceste concursuri „pentru a nu fi catalogați lași. Nu este decât un formalism acest concurs, care nu face un director mai bun sau mai puțin bun. Dar nici acolo unde un director nu reușește să promoveze nu este o soluție, având în vedere că la ora actuală directorii în școli nu sunt puși chiar politic, ci pe merite, adică se pre-supune că sunt cam cei mai buni oameni din școală”, a conchis același director.Gâtuită de emoții, candidata la funcția de director al Școlii Gim-naziale nr. 1 Vulturu, prof. Carmen Bâ-zâiac, aproape că nici nu putea să vorbească din cauza lacrimilor: „Am emoții foarte mari pentru că am luat nota 8 și mă bucur că sunt admisă în celelalte evaluări”.Nu la fel de emoționată s-a arătat prof. Cătălina Cepreaga, care a candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Marin Voinea” Cer-chezu și a obținut 93,75 puncte din 100.„Am avut de răspuns la 40 de întrebări din itemi cognitivi și la 20 de întrebări din bibliografia recomandată. Ne-a luat prin surprindere modul cum s-au distri-buit acești itemi, dar au fost abordate noțiunile specificate în bibliografie”.Ambele candidate de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” s-au calificat mai departe.„Nu a fost deloc simplu, așteptarea subiectelor supunându-ne altor și altor emoții, care înțeleg că s-au datorat ministerului. Tot legat de organizare, în opinia mea nu cred că trebuiau dizlocați atâția oameni pe parcursul atâtor ore. Unii dintre membrii comi-siilor instituite per candidat s-au plic-tisit și au plecat. Noroc că a fost vorba despre observatori, și nu ceilalți care ar fi putut să ne anuleze nouă proba. Probabil că totul a fost gândit de la ideea unei transparentizări, ca fiecare candidat să se simtă comod cu co-misia lui, dar nu știu dacă a fost cea mai bună soluție. În ceea ce privește subiectele, jumătatea inferioară a celor 40 de itemi cognitivi aveau o dublă interpretare. Alți colegi s-au plâns că figurile au fost prea mici și nu le-au putut urmări”, declara prof. Nicoleta Bercaru.La închiderea ediției, am putut afla că nu au trecut de proba scrisă candidați de la grădinițele nr. 45 și „Robo-țel”, de la Școala 43 sau de la Liceul „Emil Racoviță” din Techirghiol.