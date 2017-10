"Ne luptăm cu morile de vânt, dar nu renunţăm!"

10

Multumesc sustinatorilor!

Iti multumesc din suflet, sustinatorule! Am noroc ca mai apare din cand in cand cate unul asa ca tine si incearca sa-mi spele onoarea. Greu, dar nu imposibil! Daar..... ce vroiam eu sa-ti zic? Sa stii ca astea care ma hulesc de la scoala mea nu sunt frustrate, m-am convins...... Sunt ofticate ca nu pot ele sa fie directoare in locul meu......asta e! Stiu ca am facut-o lată, am gresit rău de tot. mă căiesc si as face orice să-mi spăl păcatele, dar nu cred că mai am cum! Oare mă poti ajuta tu, sau altcineva din gașca noastră să-ncerc să vorbesc cu astea, să ma ierte? Că nu mai faaaaac! Promit! Mă crede cineva? Hi, hi, hi....

Răspuns la: NOI SUNTEM

Adăugat de : HOAȘTELE FRUSTRATE, 6 iulie 2016

NE-A TURBAT CĂLDURA, STAN NE-A ADUS-O, SUNTEM TERMINATE, NE FIERBE BORHOTUL ÎN CUTIA UCRAINIANĂ DIN CAUZA EI, DOAR DEMISIA NE POATE RĂCORI! ...