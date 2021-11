„Ne-am săturat să fim oameni buni la toate!”. Liderii din educație solicită ca părinții să-și testeze copiii

Așadar, testarea elevilor cu teste antigenice rapide din salivă se va face în prima și în a 4-a zi lucrătoare a săptămânii - adică în zilele de luni și joi, la nivelul fiecărei unități de învățământ - școli și grădinițe.





Testarea se va face în sala de clasă/grupă, de către cadrul medical/persoanele desemnate din cadrul unității de învățământ, la începutul orelor de program. Testarea propriu-zisă este simplă și ușor de executat, fără a necesita cunoștințe medicale de specialitate.





Personalul unităților învățământ va fi instruit privind colectarea testelor utilizate, acestea fiind considerate deșeuri medicale cu potențial infecțios.





Va să zică, după ce s-au simțit „carne de tun” ca urmare a deschiderii școlilor cu prezență fizică pe baza ratei de vaccinare, angajații din învățământ sunt puși în fața unei noi situații... fără ieșire.





Așa încât, federațiile sindicatelor Libere din Învățământ, respectiv „Spiru Haret” au solicitat Guvernului României să dispună Ministerului Sănătății să reevalueze instrucțiunea privind procedura testării cu teste rapide antigen din salivă.





„Cele două federații consideră că aceste teste pot fi foarte ușor făcute de către părinți, aceștia urmând să comunice posibilele cazuri de infectare. (...) În plus, testările vor afecta grav actul educațional deoarece, ținând cont de numărul mare de elevi, nu au cum să se realizeze într-un timp scurt, ceea ce ar conduce la blocarea procesului de predare-învățare. O altă problemă pe care o semnalăm este legată de momentul în care se fac aceste teste. Potrivit instrucțiunii, elevii (înțelegem că actul nu vizează și preșcolarii) trebuie să «evite consumul de alimente/băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului». Dacă s-ar ţine cont de această prevedere, ar însemna că toți copiii ar trebui să nu mănânce și să nu bea nimic înainte de a ajunge la școală. Suntem curioși și noi câți părinți vor accepta să-și trimită la școală copiii în aceste condiții!”, au transmis reprezentanții sindicatelor.





De asemenea, federațiile sindicale susțin testarea, însă aceasta trebuie făcută în familie. „Astfel, s-ar asigura și un prim triaj, deoarece copiii bolnavi nu ar mai intra în contact cu colegii și nu ar mai putea transmite virusul”, mai spun aceștia.



Supărarea profesorilor a atins apogeul





În școli, în cancelarii, pe rețelele de socializare, profesorii nu încetează să-și manifeste dezaprobarea vizavi de o decizie pe care o consideră abuzivă.





„Ca profesori, respectăm munca celor din linia I, medicii, asistenții medicali și personal medical și îi invităm să-și îndeplinească toate atribuțiile, inclusiv cele cu privire la prevenție, testare, tratare... Au sporuri de 80%-100% din salariul de încadrare (inclusiv cei din ATI, UPU, infecțioase, medicină de laborator - aceștia sunt specialiștii calificați și abilitați să recolteze probe de salivă, flegmă, muci pentru COVID 19) și obligația de a face munca pe care și-au ales-o și pentru care sunt pregătiți. Este dreptul lor la muncă în cadrul profesiei alese de ei... Noi suntem cadre didactice și atributul cadrelor didactice este activitatea didactică: predare și evaluare. Strategia de predare și evaluare este construită de profesori! Mult succes și respect profesional reciproc”, transmit profesorii.





„Exclus să fac aceste teste. Pe mine m-a întrebat cineva? Nu mai invoc fișa postului. Inventăm activități care nu au legătură cu profesia de dascăl peste noapte? Ne întoarcem la «multilateral dezvoltat»? Cred că ni se pune prea mult răbdarea la încercare și nu vreau să spun mai mult decât: «Să nu de-a Dumnezeu cel Sfânt...» și nu vreau să continui. E prea trist!”, este opinia unui alt cadru didactic.





„Clar, ne-am săturat să fim «oamenii buni la de toate». Am fost și pompieri când a trebuit să facem planuri de intervenție personalizat pentru unități (fără nici o expertiză în domeniu), am fost și personal medical, și femeie de îngrijire... am fost de toate, secretare, atâtea și atâtea comisii fără nici o relevanță în domeniu. Cred că e suficient. Ajunge! Opriți-vă și oferiți statutul binemeritat cadrului didactic!”, a mai adăugat un alt profesor.





Noroc că până vor apărea testele în școli va mai dura ceva timp, sperăm destul de mult ca să se ajungă la o soluție de compromis, care să împace și profesorii și părinții.





La finele săptămânii trecute, Ministerul Sănătății a anunțat procedura privind administrarea testelor pe bază de salivă în școli și grădinițe.