„Ne-am săturat de elevi semi-analfabeţi cu diplome de facultate“

Dascălii constănțeni pun la zid Legea Educației

„Ne-am săturat de elevi semi-analfabeți cu diplome de facultate“

Pe fondul revoltelor sindicaliștilor din învățământul românesc legate de umilirea acestei bresle și care amenință cu greve și proteste, asumarea Legii educației de către Guvernul Boc pe 28 octombrie este tradusă de unii drept bomboana de pe colivă. Cu toate că prof. Aliss Andreescu, inspector școlar general, dă asigurări de la minister, mai precis de la ministrul Educației că această lege a fost discutată îndeajuns încât să poată răspundă oricăror exigențe, directorii de instituții școlare constănțene încă mai au comentarii, chiar și pe marginea noii formule. Reînființarea examenului de admitere în liceu Prof. Mariana Ștefănescu, director Grup Școlar „Virgil Madgearu”, se întreabă, pe bună dreptate, ce logistică există la școli pentru a prelua atât grupa pregătitoare, cât și clasa a IX-a. „Susțin în continuare un examen de admitere riguros și nu o repartiție pe calculator. Pentru că ne-am săturat de semi-analfabeți cu diplome de facultate. Astfel se poate verifica cine este bun să meargă pe ruta directă la liceu și cine la școlile profesionale. Luăm totul de la alții fără să ținem cont că am avut un învățământ de tradiție. Ca dovadă că foarte mulți români valoroși sunt pe afară. Ce trebuia să amestecăm și sistemul franțuzesc, și cel englezesc, și cel american, când al nostru era foarte bun? Este păcat, pentru că avem tradiție și nu înțeleg de ce am fi struțo-cămilă. Propunerea mea o mențin de a se reînființa acel examen serios de admitere. Iar pentru cine nu poate accesa ruta directă să se reînființeze școlile profesionale, cu practică la agentul economic”. În continuare, direc-toarea colegiului a declarat că nu se poate face educație cu elevi care au 200-300 de absențe. „Trebuie să se revină la 150 de absențe motivate și nemotivate, dacă nu, să se repete anul”. „Nu stăm la miloagă!“ Prof. Gheorghe Gavrilă, director Grup Școlar de Electro-tehnică și Telecomunicații, este de părere că zbaterile acestea legate de procentele de participare în consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ sunt inutile atâta timp cât nu se va putea întruni un cvorum. „Nu-i normal să te rogi de unul și de altul să participe la ședințe care sunt esențiale pentru luarea deciziilor nu numai legate de bugete. Iar aceste consilii ar trebui refăcute anual”. Și prof. Gavrilă s-a arătat interesat de introducerea unui cadru legal prin care agenții economici să fie obligați să preia elevi în practică. „Deocamdată nimeni nu-i ia de dragul de a-i pregăti. Trebuie precizat clar obligația acestora de a da curs solicitărilor directorilor de licee de profil. Nu mi se pare corect să beneficiezi de această forță de muncă și tu să nu ai niciun fel de responsabilitate. Dacă nu, să plătească impozite mai mari. În fond, nu stăm la miloagă, că eu nu pregătesc elevii pentru mine sau pentru familia mea!”. „Am descoperit articole care se repetau!“ Prof. Constantin Daba, directorul Liceului Internațional de Informatică, salută introducerea în lege a finanțării școlilor particulare, conștient fiind că nu va fi în asentimen-tul multor colegi. Totuși, argumentează prin aceea că și la aceste instituții copiii aparțin unor contribuabili care au dreptul la manuale școlare și la alocație de hrană. Pe de altă parte acuză graba asumării: „Dacă vor mușchii tatălui, respectiv ai primului-ministru să iasă mai repede, cred că în curând va trebui să lucrăm la o altă lege a învățământului. Ne dorim o lege care să dureze măcar câțiva ani și să pună pe roate învățământul românesc. Dacă primul ministru se va arunca în asumarea răspunderii acestei legi în climatul tensionat care există acum în țară, Legea Educației va fi primită la fel de bina ca și Legea pensiilor sau Legea salarizării unice. Varianta din primăvară a Legii educației am avut senzația că a fost scrisă pe genunchi, alcătuită de diverse persoane din minister fără să țină cont unul de altul, motiv pentru care am descoperit articole care se repetau. Dacă varianta de acum este una mult mai bună, rămân la părerea că ea trebuie votată de Parlament, și nu asumată”. „Trebuie însoțită de norme metodologice foarte precise!“ În opinia prof. Adrian Vărgatu, directorul Colegiului Economic din Mangalia, introducerea clasei a IX-a în gimnaziu va constitui un an de stagnare. „Doar dacă nu se vor introduce ritmuri diferite pentru copii de niveluri diferite, cum se procedează în vest. Nu sunt un pesimist în ceea ce privește reforma și nici nu mă așteptam să fie ușor, dar lucrurile care ar fi potențial bune trebuie însoțite de norme metodologice foarte clare”. Astăzi, de la ora 10, la Palatul Copiilor are loc o nouă întâlnire a inspectorului general cu directorii instituțiilor de învățământ constănțene. Suntem curioși care vor fi reacțiile cadrelor didactice la îndemnurile ministrului, transmise prin reprezentantul său în teritoriu, de a accepta că e bine așa cum spune el!