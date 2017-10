Naţionala „Procopiu“, la Constanţa

Naționala „Procopiu“, la Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 26 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vineri, 28 mai, în Aula Magna a Universității „Ovidius” va avea loc deschiderea festivă a Concursului de creativitate în fizică și tehnologii „Ștefan Procopiu”. Faza națională a acestei competiții se desfășoară în perioada 28-30 mai, Universității, în calitate de orga-nizatoare, alăturându-i-se Societatea Română de Fizică - Sucursala Constanța, Universitatea Maritimă Constanța și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, precum și parteneri tradiționali din Iași (Universitatea „Al.I. Cuza” și Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”). Elevii județului Constanța participă la concursul „Ștefan Procopiu” încă din anul 2000, iar numărul lor a crescut an de an, depășind 1.500 la fazele județene din ultimii doi ani. În acest an, faza națională prilejuiește întâlnirea a circa 800 de tineri pasionați de fizică și de aplicațiile practice ale acestei științe din Alba, Bacău, Botoșani, Caraș-Severin, Hunedoara, Iași, Sibiu, Suceava, Vrancea, Vaslui și Constanța.