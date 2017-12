„Naşterea Domnului - Crăciunul, cel mai important eveniment din istoria omenirii“

2

Craciunismul

Mai sunt comunități restrânse de Romani in fosta Romanie, pentru care Crăciunul este o sărbătoare sfântă, si nu una comerciala după modelul decadent din Jewnglishtan si Jewrope. Sărbătoarea Sfântă a Nasterii Mântuitorului a fost transformată in craciunism de catre Jewnglishtanezii Apuseni dupa al doilea razboi mondial; craciunism adoptat de Jewropeni in anii '970 si de catre Catzeii lui Churchill, recte Est-Jewropenii, dupa 1990. Cei mai...craciunisti, din pacate, devenind Rromarlanii, cei mai dizgrațiosi suboameni pe Terra. --- Am fost la Bethlehem si Nazareth, asezari Harape acum. Am cumoscut Harapi ce m'au INDRAGIT instantaneu. In Bethlehem am fost introdus de catre taximetrist la un ghid local pe care l'am văzut, apoi, in documentare istorice facute de Americani Adevarati. M'a ajutat si dus in Biserica Nasterii Mântuitorului, unde se presupune ca S'a Nascut Mântuitorul, in timpul liturghiei Armene. Uimitor! Am filmat toata slujba! Biserica e a Armenilor. La Nazareth Locurile Sfinte sunt administrate de Greci. Este un izvor secat unde venea Sfânta Maria. Si Biserica Ei. Langa Nazareth era un sat Bethlehem unde, de fapt, S'a Nascut Yeshu ben Joseph. Din nefericire, "biserica" din fosta Romanie e decazuta!! Si ii ajuta pe anticrestinii politicastri si merdialqaedani kapIUDAlisti NAIMITI străinilor in frunte cu Zsidanii Christosoctoni, sa EXTERMINE Neamul Romanesc. Prin comportament, folosind doar o retorica vulgară, popimea kapIUDAlistizata a pierdut legatura sfântă cu Turma! Copiii nu mai au sansa sa SIMTA adevăratul Crăciun - Sărbătoare Sfântă, asa cum inca mai simteam noi, in anii 1960, desi..."comunismul" era in mare voga. Ce n'au reusit "comunistii", au reusit Jewnglishtanezii. Au impus craciunismul pe Pământul fost Romanesc! Doamne! Pune harapnicul pe vipere!! Amin!