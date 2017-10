Naşii „bobocilor” de la Pedagogic au fost exmatriculaţi

Nașii „bobocilor” de la Pedagogic au fost exmatriculați

În urma incidentului petrecut la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu", în care cinci elevi de clasa a IX-a au fost legați fedeleș cu o bandă adezivă și „botezați" cu markerul pe frunte drept „boboci", consiliul profesoral a hotărât, ieri, exmatricularea a doi elevi de clasa a XI-a și a unuia de clasa a XII-a, fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ, precum și acordarea notei 4 la purtare, pe semestrul I, conform art. 128 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar. Aceștia au dreptul să se reînscrie la orice altă unitate de învățământ care îi va accepta, iar în cazul în care vor reuși să dovedească, în semestrul 2, că s-au făcut băieți de treabă pot obține chiar și 10 la purtare. De asemenea, elevul de clasa a IX-a care a filmat scena și a postat-o pe internet a fost eliminat pe o perioadă de 5 zile și a primit nota 6 la purtare conform art. 123 din ROFUIP. După ce a pus pe internet filmulețul, a realizat consecințele, dar a fost prea târzie retragerea lui, întrucât un alt elev l-a copiat și l-a editat cu textul care a putut fi citit. Alți patru elevi au primit eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3 zile și nota 7 la purtare, iar trei elevi au primit mustrare scrisă și scăderea notei la purtare la 9, ambele decizii conf. art. 123 din ROFUIP. Pornit ca o joacă, scenariul de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu" îi are ca autori morali, conform declarațiilor date, pe doi foști elevi ai acestei instituții – un absolvent din anul 2007 și un transferat la Colegiul „Mihai Eminescu", care, la început de an școlar, au dat o tură de „recunoaștere" înarmați cu mănuși de box și bandă adezivă. Că mai departe a degenerat și s-a ajuns aici, la exmatriculări, dar mai ales la umiliri pentru care unii dintre bobocii agresați vor necesita consiliere sperăm să constituie un exemplu cât se poate de elocvent pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc.