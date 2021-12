Născută de 1 Decembrie, a îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară

Elevă a Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, Alexia-Elena Onofrei este născută de Ziua Națională a României.„Am onoarea să vă salut! Mă numesc Onofrei Alexia-Elena, iar cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, cât și ziua mea de naștere, vă voi transmite gândurile și experiențele mele de când fac parte din colectivul Colegiului Național Militar «Alexandru Ioan Cuza».Încă din copilărie m-a atras uniforma militară. Priveam cu admirație la militarii de la paradă, iar în momentul defilării chipul parcă mi se lumina și un fior neînțeles mă cuprindea. Am știut din acea clipa că este cariera de vis pe care vreau să o urmez, drumul pe care îl aleg în viață. După multe luni de antrenament, cu voință mare în suflet și sprijin din partea familiei, am reușit să îmbrac astăzi uniforma militară a Colegiului Național Militar «Alexandru Ioan Cuza».Pentru mine uniforma reprezintă onoare, respect și disciplină, iar faptul că sunt născută de Ziua României mă face să fiu mândră de alegerea făcută.Într-adevăr, adaptarea necesită timp, dorul de familie este mare, dar am reușit cu toate greutățile aduse de această pandemie, să-mi formez o a doua familie prin înțelegerea bună a colegilor și sprijin din partea elevilor gradați.În cele din urmă, îmi doresc ca peste ani să ajung să trăiesc acele momente unice alături de camarazii mei, în cadrul paradei militare organizată cu prilejul Zilei Naționale a României. Aștept cu emoție în suflet, determinare și disponibilitatea pe care o am de a mă dărui întru totul patriei și a pregătirii militare specifice, să contribui în mod direct la formarea mea din punct de vedere profesional și indirect a propriei conduite in societate. Așa să ne ajute Dumnezeu!”.La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, Alexia!