Naomi: „Muzica e tot ce mi-am dorit să fac dintotdeauna, dar n-am fost lăsată“

Naomi, pe numele său real, Florin Moldovan, a participat la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2008 cu melodia „Salcia”, compusă de Horia Moculescu, fiind selectată printre finaliști la secțiunea interpretare. Deși spectatorii și-au manifestat entuziasmul față de controversata cântăreață, Naomi a plecat acasă cu cel mai important premiu: aprecierile publicului. - După 10 ani de încercări, cum te simți acum, că, în sfârșit, ai reușit să cânți la Mamaia? - Dacă ai observat, la un moment dat am și plâns… a fost emoționant. - Cine ți-a ales piesa? - Eu. „Salcia” are cele mai frumoase versuri, așa cred. - Cât de mult ți-ai dorit trofeul? - Nu cred că mai contează alt premiul în afară de cel oferit de public. Să stai în fața oamenilor și să primești aplauze la scenă deschisă contează mai mult decât orice premiu. În plus, am văzut mulți câștigători de trofee la Mamaia, care nu au fost ovaționați de public. Anii de încercări m-au făcut să stau în sală, să învăț și să capăt experiență. Dar chiar și cu experiență am avut emoții, pentru că la Festivalul Mamaia nu trebuie să urci pasiv… dacă nu pui suflet, degeaba… - A contribuit show-ul „Mondenilor” la celebritatea ta, respectiv la succesul pe care l-ai avut la public? - Nu, n-are nici o treabă. Celebritate? Unde avem noi vedete în țara asta? Batem câmpii, nimeni nu e vedetă. Mondenii fac parodie, eu îi iubesc foarte mult pentru că-și fac bine treaba, și unde-i talent, cum să nu-ți placă? - Ce ți-a mai rămas de dorit, acum, după ce ai bifat Mamaia 2008? - Sper ca de acum încolo lumea să mă aprecieze așa cum mi-am dorit. Muzica e tot ce am dorit să fac dintotdeauna, dar n-am fost lăsată. Și în legătură cu interpretarea mea, sper să nu fi dezamăgit pe cineva.