„N-o să scăpăm de unele presiuni politice”

Interpelat în legătură cu unele afirmații ale colegilor săi, foști directori de instituții de învățământ care au fost trecuți în „rezervă" în condiții cel puțin neelocvente, dar presupuse a fi de ordin politic, Marian Sârbu, inspectorul școlar general, a precizat pentru „Cuget Liber": „N-am fost activist al Partidului Comunist și nu am acea deformare pe care o au mulți probabil și care vine de la supușenia totală față de ordinele partidului. Totdeauna unde a fost o schimbare de directori au fost și argumente de natură managerială, relațională. Poate că așa cum au făcut-o foarte mulți primari din toate partidele și care mi-au solicitat schimbări sau puneri de directori considerând că numai în acel fel pot ei să facă treabă bună. Nu vreau să spun șantaj, dar un fel de condiționare că dacă mai vreți să dau bani școlii atunci îl puneți pe cutare dacă nu eu mă supăr și vă las să vă descurcați cum puteți. Asta au făcut-o foarte mulți primari din tot felul de partide de toate culorile. N-o să scăpăm de unele presiuni politice, dar un om inteligent și care are bun simț și niște principii morale poate să se descurce și când sunt presiuni".