N-avem nicio universitate de top mondial

Ştire online publicată Vineri, 10 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

România nu are nicio universitate în Top 500 mondial, întocmit de QS (Quacquarelli Symonds Ltd.), pentru anul 2008, Universitatea din București figurând abia în secțiunea 500+ a acestui clasament. Potrivit QS, pe primele locuri ale clasamentului se află universitățile americane Harvard și Yale, urmate de cele britanice Cambridge și Oxford. Locul al cincilea este ocupat tot de o universitate americană, California Institute of Technology (Caltech). De altfel, Top 100 este dominat de America de Nord cu 42 de universități, însă și Europa și zona Asia Pacific sunt bine reprezentate cu 36 și respectiv 22 de universități. Potrivit QS, în cazul universităților care nu au intrat în Top 400 pot exista erori legate de clasare, de aceea, după 400, instituțiile de învățământ superior nu mai sunt trecute ca figurând pe o poziție anume. Astfel, România are o singură reprezentantă, Univer-sitatea din București, în secțiunea 500+. Spre deosebire de țara noastră, Cehia are două universități în Top 500, Ungaria una, Polonia trei, iar Slovenia una.