Muzica şi spiritul vienez au încălzit Casa de Cultură

Muzica și spiritul vienez au încălzit Casa de Cultură

La Casa de Cultură, a fost vineri seară specială ținută de „Spirit of Vienna orchestra”. Umor pe muzică. Așa s-ar putea descrie, pe scurt, ce s-a întâmplat pe scenă. Ocazional cu alunecări ce sugerau jam session cu diferența că aceste momente fuseseră suficient studiate înainte.Sebastien Gurtler, violonistul dirijor, a început cu o glumă despre faptul că nu i s-a dat speech-ul în română, așa că va trebui să alegem din vreo cinci limbi pe aceea în care înțelegem câte ceva. Desigur că publicul autohton care aproape a umplut sala a răspuns într-o majoritate covârșitoare „english, please!”S-a cântat cu preponderență Strauss. Cum au fost și mulți în astă dinastie, binecuvântați cu harul de a dărui muzică, orice orchestră are de unde alege. Mai ales dacă e vieneză. S-a început cu „Bandits Gallop”, a urmat „Voices of Spring Waltz”, „Polca Pizzicato” - pizzicato pare un stil preferat de al violonistului care-i arată virtuozitatea. Sebastien Gurtler ne-a prezentat și propriile-i compoziții, desăvârșind atmosfera vieneză care alterna între muzical și bal, cafe concert și concert vienez.Potpuriul cu care a început partea a doua a fost o suită, excelent îmbinată de compoziții proprii cu bijuterii muzicale, condimentat cu câteva momente comice care au amplificat starea de bună-dispoziție și au mai încălzit atmosfera. La sfârșitul acestuia, dirijorul ne-a informat că „ne-am plimbat și până în Brazilia și ați asistat astfel la o premieră mondială”.Ne-au mai încântat cu „Trich-Trach polca”, „Vienna stay Vienna” ale acelorași Strauss și o altă piesă care ne-a transportat în atmosfera anilor 50. „Bossa nova” îmbrăcată în stilul clasic vienez cu ușoare nuanțe de jazz.„Vrem să ne luăm «La revedere!”» prin ce altceva decât «Dunărea albastră», care aici e chiar mai albastră decât în Austria?”, a încheiat dirijorul spre încântarea publicului.Și cum n-au putut pleca deîndată ce-au terminat valsul, la bis ne-au dat ocazia să ne simțim ca la concertul de Anul Nou de la Viena și ne-au dirijat aplauzele pe Marșul Radetzky.