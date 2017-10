Muzica folk se mută în Vama Veche

Începând de astăzi și până sâmbătă, 2 august, la Vama Veche va avea loc cea de-a X-a ediție a Festivalului „Folk You! Florian Pittiș”.Lansat în anul 2005, de Florian Pittiș, cu scopul declarat de a deveni „mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate”, festivalul a suscitat anul acesta interesul a peste 50 de tineri, dintre care au fost selectați șase concurenți, unul dintre ei urmând să fie răsplătit cu un trofeu realizat de artistul plastic Giulian Dumitriu.În această seară, de la ora 17, Mihai Napu va lansa albumul „Iubirea divină“, iar de la ora 18, pe scenă vor evolua Cristian Mihai, trupa Icarus și Claudiu Iulian Palalae, Fitil Aprins, Adrian Ivanitchi, Walter Ghicolescu, Ovidiu Mihăilescu, Mihai Napu, Zuralia Orchestra, Andrei Pău-nescu, Paula Seling, Niște Băieți, Alternosfera, Byron și Kempes.Vineri, 1 august, de la ora 17, „Fericirea de luni” a Alinei Manole va ajunge în Vamă, în timp ce pentru Trofeul Folk You! vor concura Ciprian Cotruță, Paul-Ovidiu Cosovanu și Nicu Boico.Tot vineri vor susține spectacole Cosmin Vaman și Alexandra Andrei, Ovidiu Scridon, Adrian Sarmasan, Proiectul Tivodar, Dinu Olărașu, Emeric Set, Zoia Alecu, Trooper, Ducu Bertzi & Mihai Neniță, Nicu Alifantis, OCS, Taxi, Pasărea Rock, Cristi Minulescu.Sâmbătă, 2 august, după ce Walter Ghicolescu va lansa „Cântec rockstit”, pe scena Folk You vor urca Contraste, Maria Gheorghiu, Basska, Alexandru Andrieș, Alina Manole Band, Ada Milea, Florin Chilian, Vița de Vie, Travka, Celelalte Cuvinte și Vama.Tot sâmbătă, Marius Tucă va înmâna trofeul festivalului, în calitate de președinte al Asociației Mișcarea de Rezistență.Pe lângă trofeu și lansări de albume, cea de-a X-a ediție Folk You! va avea și o trilogie de jam session.