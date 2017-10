Muzeul Marinei Române se va deschide în 2008

Lucrările de consolidare ale clădirii muzeului se vor finaliza în acest an însă, potrivit conducerii instituției, urmează amenajarea spațiilor expoziționale. Singurul muzeu de importanță națională din Dobrogea deține o suprafață de expunere de 10.000 mp, iar lucrările de consolidare au demarat anul trecut, fiind primele, generale, de la terminarea construcției, din 1908. Imobilul este declarat, prin ordin al Ministerului Culturii și Cultelor, clădire de patrimoniu. Clădirea, declarată cu risc seismic ridicat, a fost construită în anul1908, când s-a pus piatra de temelie. Căpitanul comandor Olimpiu Manuel Glodarenco, directorul Muzeului Marinei, ne-a declarat că partea de construcție se va finaliza la jumătatea acestui an, însă urmează reamenajarea expozițiilor. Lucrările vizează, totodată, reproiectarea și modernizarea modului de expunere și de valorificare a bunurilor culturale care vor fi etalate în expoziția permanentă cu o suprafață activă de peste 10.000 mp, la standarde europene.Lucrările de consolidare ale clădirii muzeului se vor finaliza în acest an însă, potrivit conducerii instituției, urmează amenajarea spațiilor expoziționale. Singurul muzeu de importanță națională din Dobrogea deține o suprafață de expunere de 10.000 mp, iar lucrările de consolidare au demarat anul trecut, fiind primele, generale, de la terminarea construcției, din 1908. Imobilul este declarat, prin ordin al Ministerului Culturii și Cultelor, clădire de patrimoniu. Clădirea, declarată cu risc seismic ridicat, a fost construită în anul1908, când s-a pus piatra de temelie. Căpitanul comandor Olimpiu Manuel Glodarenco, directorul Muzeului Marinei, ne-a declarat că partea de construcție se va finaliza la jumătatea acestui an, însă urmează reamenajarea expozițiilor. Lucrările vizează, totodată, reproiectarea și modernizarea modului de expunere și de valorificare a bunurilor culturale care vor fi etalate în expoziția permanentă cu o suprafață activă de peste 10.000 mp, la standarde europene.