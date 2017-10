Muzeul „Ion Jalea“ reinventat

Muzeul de sculptură „Ion Jalea” este unul din reperele culturale ale Constanței care ar avea mult de câștigat și de oferit dacă operele sale ar fi mai bine puse în evidență. Anul acesta, de Sfântul Andrei, la parterul Muzeului s-a organizat o expoziție de icoane contemporane, ca un prim pas necesar pentru promovarea sa în rândul publicului iubitor de frumos. „Încercăm să facem niște lucruri cât mai speciale, tocmai ca să atragem diverse categorii de public. La Muzeul «Ion Jalea» există o expoziție de bază, dar ca să aducem un element de noutate am realizat acest dialog, această invitație la artă contemporană și se pare că este o expoziție de succes, despre care am ecouri în acest sens”, a declarat Doina Păuleanu, directoarea Muzeului de Artă Constanța, în a cărui administrare se află Muzeul „Ion Jalea”. Fiind vorba de un Muzeu înființat prin donație, nu se poate interveni în expoziția de bază fără a încălca niște clauze ale donației. Însă o expoziție de genul aceleia care poate fi vizitată acum la parterul Muzeului „Ion Jalea” nu numai că nu eclipsează sculpturile expuse, ci le pune mai bine în lumină printr-un dialog duhovnicesc, în care sunt puse cu icoanele ce au fost așezate alături. Evenimente organizate în parteneriat cu Arhiepiscopia Însă această expoziție nu este decât un prim pas în realizarea unei idei mai generoase. „În cursul unor discuții pe care le-am purtat cu reprezentanții Arhiepiscopiei, ne-am propus ca, de acum încolo, să organizăm în fiecare an câte două expoziții de artă religioasă -numai artă religioasă vom face acolo - profitând de faptul că este foarte aproape Catedrala și are mulți vizitatori și atunci vom putea face niște cicluri. În această nouă configurație, la parterul Muzeului acum nu mai este decât artă de inspirație religioasă aparținând lui Ion Jalea și atunci vom putea face expoziții de icoane. Pe de o parte, încercăm să aducem icoane vechi, de secol XVIII sau XIX, pe care le are Arhiepiscopia și, pe de altă parte, să expunem lucrările unor artiști contemporani care fac icoane sau artă religioasă. Vom face, deci, două astfel de manifestări anual. Una în luna mai, de ziua Constanței, ziua sfinților Constantin și Elena, care sunt sfinții protectori ai orașului. Cea de-a doua o vom face de Sfântul Andrei. Poate reușim chiar să chemăm niște artiști să lucreze aici pe tematica stabilită din timp, dar asta vom vedea în funcție de fondurile pe care le vom avea la dispoziție și noi, dar și Arhiepiscopia”, spune Păuleanu. Astfel de inițiative, însă, vin cu riscuri specifice, pentru că „nu este un lucru foarte fericit să intervii în expoziția de bază, dacă nu aduci lucruri care pot să confere un plus, adică să le scoată în relief. Dacă pui, de exemplu, lângă lucrările lui Jalea știu eu ce expoziție contemporană… asta nu merge. Dar pus în paralel o sculptură cu temă religioasă, de exemplu Sfântul Petru sau Sfântul Pavel, cu o icoană - asta nu poate decât să stabilească un necesar dialog, care face bine celor două lucrări. În acest caz, trebuie gândit foarte sensibil, ca vecinătățile să nu creeze probleme lucrărilor expuse, ci, din contră, să facă în așa fel încât să le scoată în evidență trăsături care nu apar altfel. În general, metoda comparatistă dă niște rezultate foarte bune în momentul în care o faci cu responsabilitate și cu un suport conceptual”, a mai adăugat directoarea Muzeului de Artă Constanța.