„Muzeul din depozit“ aduce marii artişti pe simezele Muzeului de Artă

1

TOT AIA.......?

MEREU ACEEASI, CA SI CAND ALTII NU AU MAI EXISTAT. IN DEPOZIT EXISTA NENUMARATE LUCRARI ALE ARTISTILOR DIN CONSTANTA, IN VIATA SAU DISPARUTI, CARE AU CREAT IN ACEST ORAS DIN 1960 PANA ASTAZI. BAIAS, GEORGESCU,VARZARU,MATASAREANU,DEMETER,MIRA,ENACHE,FIRICA ,IUSTIAN ,MARINESCU, SUCIU SI MULTI ALTII. OPERELE ACESTORA AU FOST CUMPARATE DE MUZEU CU BANII DE LA CULTURA, DAR DE ATUNCI ZAC IN SUBSOL(CU 2-3 EXCEPTII DE SCULPTURA) SI NIMENI DIN CTA NU ISI MAI ADUCE AMINTE DE EI. HAI, UN MIC EFORT CU PUTINA BINEVOINTA SI RESPECT .......